為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲重判 凌濤發聲：「藍白合」才能破除綠共獨裁

    2026/03/26 16:59 記者劉宛琳／台北報導
    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，一審重判17年。（記者塗建榮攝）

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，一審重判17年。（記者塗建榮攝）

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲主席涉京華城弊案，一審重判17年。前國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤發文強調，「非綠陣營沒有任何不合作空間」，2026、2028「藍白合」才能破除綠共獨裁。

    凌濤坦言，先前官司未判，有些人對民進黨還存有想像，認為綠營不至於把司法當工具，有可能輕輕放下，在野與執政黨的友善對話可現一絲曙光，但這些想像的前提，是建立在司法仍有獨立空間的判斷之上。現在主事者心意甚堅，重判柯文哲，而審判柯文哲的過程，更讓社會感受到雙重標準、羈押不公，把司法政治武器化，幾近司法追殺。

    凌濤表示，過去有高虹安案件前車之鑑，案情判決出現驚天逆轉，最終結果證明過程就是政治圍攻潑髒水，民進黨不要妄想製造恐懼。

    凌濤強調，當民眾黨遭遇建黨最大危機，在野需要團結一心，對抗賴清德司法追殺統治的道路是一條馬拉松，此刻仍然不能放棄。

    「2026、2028藍白團體戰，從今天開跑！」凌濤說，在野沒有任何不合作的空間，此刻已不是為了選舉成敗，而是會了台灣社會免於綠共獨裁。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播