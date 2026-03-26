柯文哲重判 凌濤發聲：「藍白合」才能破除綠共獨裁

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，一審重判17年。（記者塗建榮攝）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲主席涉京華城弊案，一審重判17年。前國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤發文強調，「非綠陣營沒有任何不合作空間」，2026、2028「藍白合」才能破除綠共獨裁。

凌濤坦言，先前官司未判，有些人對民進黨還存有想像，認為綠營不至於把司法當工具，有可能輕輕放下，在野與執政黨的友善對話可現一絲曙光，但這些想像的前提，是建立在司法仍有獨立空間的判斷之上。現在主事者心意甚堅，重判柯文哲，而審判柯文哲的過程，更讓社會感受到雙重標準、羈押不公，把司法政治武器化，幾近司法追殺。

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凌濤表示，過去有高虹安案件前車之鑑，案情判決出現驚天逆轉，最終結果證明過程就是政治圍攻潑髒水，民進黨不要妄想製造恐懼。

凌濤強調，當民眾黨遭遇建黨最大危機，在野需要團結一心，對抗賴清德司法追殺統治的道路是一條馬拉松，此刻仍然不能放棄。

「2026、2028藍白團體戰，從今天開跑！」凌濤說，在野沒有任何不合作的空間，此刻已不是為了選舉成敗，而是會了台灣社會免於綠共獨裁。

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