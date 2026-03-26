北院認定柯文哲收賄210萬 吳怡萱：朱亞虎被檢方糾纏誘導說出

民眾黨籍北市議員參選人吳怡萱表示，針對柯文哲收賄210萬被定罪，時任鼎越開發董事長朱亞虎清楚表示過不是前金，是被檢方誘導、反覆糾纏說出來的。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案，今（26）日台北地方法院一審判處17年、褫奪公權6年。民眾黨籍台北市議員參選人吳怡萱表示，針對這210萬，時任鼎越開發董事長朱亞虎清楚表示過不是前金，而是被檢方誘導、反覆糾纏說出來的。

京華城案，檢方原以USB隨身碟內記載的「小沈1500」等金流紀錄為核心證據，求處28年半重刑；對此合議庭認定柯文哲確有收受210萬元與職務行為具對價關係，構成收賄罪，但對於1500萬元部分，則認為事證尚乏補強，未予採認。

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吳怡萱指出，法官說捐入政治獻金專戶的210萬，不管金額高低，有對價關係；但這210萬前金的說法，朱亞虎被偵訊時，清楚表示不是前金，開庭過程勘驗影片都知道，那是被檢方誘導、反覆糾纏說出來的。

她也說，法官指出，1500要補強證據，但檢方並沒有補強證據；一審判決出來，「某時地」依舊還是「某時地」。

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