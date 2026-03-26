柯文哲重判17年 「吹哨者」鍾小平盛讚法官「捉大放小」

國民黨籍北市議員鍾小平。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案，今（26）日台北地方法院一審判處17年、褫奪公權6年。當初前往北檢告發柯文哲的「吹哨者」國民黨籍北市議員鍾小平今也回應，表示對於法官「捉大放小」給予高度評價。

鍾小平今受訪說，這次宣判的審判長江俊彥本來風評就很好，這次也是「捉大放小」，針對柯文哲收賄重判13年，國民黨籍北市議員應曉薇幾千萬的金流也重判，但針對前眾望基金會董事長李文宗輕判4年；對前北市副市長彭振聲則判緩刑，法院認定彭振聲是被柯文哲所壓迫。

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他認為，法律不外乎人情，這次判決守住了法律的公平性，同時也「捉大放小」。

針對中正萬華區的選情，鍾小平直言京華城案判決牽一髮動全身，應曉薇被判刑後無法參選，現在就是新人「三搶一」，而此案對於藍營多少都會有衝擊，畢竟衝擊黨的形象，是否影響票源還要走入基層再觀察一下。

他也認為，現在應曉薇被判刑，其女兒應佳妤可能有不參選的空間，是否投入選舉不一定。但目前中正萬華泛藍參選還是爆炸，基本上對綠營有利，這是基本態勢。

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