柯文哲判17年 法新社：台灣「第三勢力」領袖涉貪

柯文哲（中）下午離開北院。（記者塗建榮攝）

《法新社》26日報導，前台北市長柯文哲因涉收受賄賂及挪用政治獻金等罪行，被台北地方法院判處17年有期徒刑，並遭剝奪公職權利6年。報導將其描述為台灣「第三勢力」民眾黨（TPP）創辦人。

根據《法新社》報導，柯文哲涉及三項主要罪名，包括在擔任台北市長期間涉入土地開發案並收受賄賂、挪用民眾黨及其關聯公司的政治獻金，以及將慈善基金會捐款用於總統競選。法院認定其收受約1710萬元賄款，並涉及挪用約6834萬元政治獻金及約827萬元基金會資金。

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報導指出，檢方原先求處28年6個月刑期，法院最終判處17年。柯文哲的法律團隊向《法新社》表示，柯文哲否認所有違法指控。

《法新社》報導也記錄了判決當日法院外聚集的支持者反應。報導引述52歲的IT從業人員楊先生（Kenny Yang）說法，表示柯文哲是遭到「誣陷」與「政治迫害」的受害者，並稱不能允許台灣成為沒有正義的社會。

報導指出，柯文哲已於2025年1月卸下黨主席職務，由黃國昌接任，後者曾將相關指控形容為具有「政治動機」。

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