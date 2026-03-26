柯文哲重判17年 民眾黨南市黨部主委顏耀星：加速台南藍白合

柯文哲（左二）在3月7日到新營第一市場掃街為民眾黨議員參選人陳詩薇助選，民眾黨台南市黨部主委顏耀星（右二）陪同掃街。（資料照）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天一審重判17年，民眾黨台南市黨部主委顏耀星坦言判決對小草支持者的士氣是一大打擊，但相信最後會化悲憤為力量，也認為會加速促成年底選舉台南藍白合。

顏耀星說，台南市是民眾黨艱困選區，未提出下屆市長參選人，但將提名6人參選台南市議員，年底選戰，國民黨需要民眾黨白色力量在市長選舉的支持，民眾黨也需要藍的力量，尤其在議員選區。

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柯文哲在3月7日到新營濟安宮參拜、第一市場掃街拜票為民眾黨議員參選人陳詩薇助選，國民黨台南市黨部主委謝龍介全程陪同，也表態台南年底選舉要「藍白合」全面合作；但事後傳出柯文哲對台南藍白合有異見，顏耀星指出，是原先規劃行程只有一起拜廟，不知謝龍介全程陪掃街拜票，柯文哲對此有些不高興，但不是對台南藍白合有意見。

對柯文哲被重判，顏耀星說，對小草支持者的士氣有打擊，但不會潰散，民眾黨在台南仍有一定的支持度，在大罷免案、今天柯文哲被重判後，他認為會加速台南藍白合。

顏耀星說，民眾黨將在下屆台南市議員選舉提名6人參選，以第一選區為例，目前國民黨列為第二梯次提名作業，檯面上只有國民黨蔡育輝競選連任，如果國民黨未再提名女性候選人，釋出善意，在第一選區有望藍白合。

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