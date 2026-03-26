柯文哲重判衝擊宜蘭選情？ 綠營認為藍白合已是事實

綠營認為宜蘭「藍白合」已是明確事實，國民黨縣長參選人吳宗憲、民眾黨陳琬惠終將合作。（記者王峻祺攝）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，今一審重判17年，外界認為恐衝擊包括宜蘭等正待藍白合的縣市選情，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進認為，無論柯的判決結果，宜蘭「藍白合」已是板上釘釘（明確事實），兩黨將進行權力與權利分配，綠營會做好應對策略。

宜蘭縣下屆縣長選舉，民進黨率先徵召律師林國漳參選；民眾黨由前立委陳琬惠出線；國民黨則透過內參民調徵召不分區立委吳宗憲加入戰局。以目前態勢看來，綠營林國漳定於一尊，藍、白合箭在弦上，如今柯文哲遭重判，整合之路恐面臨挑戰。

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邱嘉進認為，柯文哲若獲無罪或輕判，將強化民眾黨氣勢，導致國民黨被牽著走，促成藍白合，但現在遭重判，白營支持者恐會因感到被欺騙而轉向，這部分選民的流向，仍需觀察其原始政治傾向。

外界分析柯遭重判，2028年總統夢碎，民眾黨恐將泡沫化。對此，邱嘉進說，無論柯文哲判決結果如何，宜蘭「藍白合」已是明確事實，兩黨將進行權力與權利的分配，不認為陳琬惠會因此泡沫化。

邱嘉進說，面對未來藍白合，民進黨已設定宜蘭選戰為「一對一」的對決態勢，就是對決國民黨的吳宗憲，目前已展開各鄉鎮的組織佈局與基層整合，積極爭取原本與國民黨候選人相關或無黨籍的要角，目標是實現得票數過半。

他強調，縣黨部將維持既定步調，不論柯文哲案司法發展如何，核心戰略始終是針對藍白合作後的對手進行對決。

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