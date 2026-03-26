柯文哲判刑17年 王婉諭：背棄理念 糟蹋選民的期許

柯文哲被判刑17年，時代力量黨主席王婉諭發文說，理念沒有錯，錯的是背棄理念的人，糟蹋了選民的期許。（記者廖雪茹攝）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地方法院一審合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。時代力量黨主席王婉諭諷刺，柯文哲曾說「錢就像魔戒，套上去就拔不下來。」今日判刑，柯文哲10多年建立的形象一夕之間崩塌；但王婉諭強調，理念沒有錯，錯的是背棄理念的人，糟蹋了選民的期許。

王婉諭在臉書發文說，「錢就像魔戒，套上去就拔不下來。」2014年柯文哲在募款金額達到法定上限後，主動關閉帳戶、說出這句話。「那時候的你可能因此相信：台灣政治要不一樣了。我們能擁有清廉、透明的政治，可以有一個把人民放在利益之前的選擇，可以有真正的第三勢力。」

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王婉諭說，今天柯文哲案一審宣判收賄、公益侵佔、背信有罪，合計判刑17年。他用了10多年建立的形象，在一夕之間崩塌。「他口中的清廉、公開透明、把人民放在最前面，蕩然無存。」

不過，王婉諭強調，這些理念沒有錯，相信這些理念的人，也沒有錯。「錯的，是背棄理念的人」。就像2024年之後也有很多人相信，民眾黨會成為立法院的關鍵少數，把國家利益放在政黨利益之上，讓台灣繼續前進。

王婉諭接著批評，這兩年「是他們動員群眾對抗司法，是攻擊檢察官，是把政治能量用在仇恨與對立上。在國會裡，一面倒地配合傅崐萁與國民黨，阻擋國防特別預算、卡住總預算。是他們遺忘人民的託付、拋下口中的理念，糟蹋了選民的期許。」

王婉諭進一步指出，有些人說，這次的判決，是第三勢力的終點。「但對我來說，這是重新開始的起點。」她認為，台灣的政治，太習慣把希望寄託在一個人身上。相信一個人的清廉、承諾、可以帶來改變。所以，當那個人讓你失望，很多人也連同那些理念一起放棄。王強調，政治人物不是信仰。政治人物是用來實現理念的工具。時代力量會繼續堅持做對的事，因為善良的台灣人民，值得更好的選擇。

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