柯文哲一審判17年 高嘉瑜感嘆：權力的魔戒讓柯文哲違背承諾

對此，北市港湖區議員參選人高嘉瑜表示，她擔任議員期間，柯文哲就承諾若容積從392%提高到560%，一定會要求威京集團以100億購買，豈料後續他讓京華城的容積率一路開綠燈，證明權力的魔戒讓柯文哲違背當初的承諾。（資料照）

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲身陷京華城案，今（26）日一審宣判，柯文哲遭判刑17年、褫奪公權6年，合議庭最終認定柯文哲收受賄賂金額為210萬元。對此，港湖區議員參選人高嘉瑜表示，她擔任議員期間，柯文哲就承諾若容積從392%提高到560%，一定會要求威京集團以100億購買，豈料後續他讓京華城的容積率一路開綠燈，證明權力的魔戒讓柯文哲違背當初的承諾。

高嘉瑜指出，京華城爭議早在郝龍斌任內即已浮現，她在台北市議員任內持續監督，多次要求容積率應維持在392%。她回憶，柯文哲剛上任時曾親口承認，若容積從392%提高到560%「至少價值100億」，並承諾若放寬應向業者收取對價，購買容積率，豈料後來京華城的容積率一路開綠燈、大轉彎，一路放寬至840%。

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高嘉瑜表示，柯文哲上任的時候口口聲聲說「財團拿刀叉吃人肉」，沒想到讓京華城「軟土深掘」，讓他們可以1坪換4坪，不僅拿刀叉吃人肉，柯文哲還幫忙端盤子，今天司法還原整個過程，證明「權力的魔戒」讓柯文哲一路走來，違背當初的承諾與價值，讓民眾也看清楚柯文哲的本質。

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