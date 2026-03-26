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    首頁 > 政治

    柯文哲判刑影響藍白合？ 秦慧珠：由這兩人去討論拍板定案

    2026/03/26 16:44 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員秦慧珠。（資料照）

    台北市議員秦慧珠。（資料照）

    民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲涉入京華城等弊案，一審判刑17年，國民黨籍台北市議員秦慧珠受訪表示，即便二審刑期減輕，也不太可能是零，一審判決結果形同斷絕柯未來的從政路；對於「藍白合」的影響，她說，藍白合與否涉及全黨統一的政策，而非只有台北市會遇到，由國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌討論拍板定案，再來看蔣萬安要如何輔選，地方接獲指令後負責執行。

    聽聞柯文哲被判刑，秦慧珠表示，雖然柯還可以再上訴，直至2028年可能都還不會三審定讞，但被求刑17年、褫奪公權6年，刑期很長，等於斷絕他的從政路。因為他要為自己的官司去奮鬥，即便二審刑期減輕，也不太可能是零，未來從政之路恐怕會困難重重。

    國民黨台北市黨部主委戴錫欽曾說，倘若台北市長部分藍白合挺蔣萬安連任，蔣可幫民眾黨人選站台。今柯一審判決結果出爐後，秦慧珠被問到藍白合未來的路該怎麼走，如要藍白合，會建議「母雞」蔣萬安怎麼做？她認為，藍白合不合涉及全國性議題，由黨中央決定，尚待兩黨主席定調，地方負責執行，拍板後再來看蔣萬安要如何輔選。

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