稱柯文哲早病入膏肓！ 馮光遠曝「首次公開發病」在2014年

作家馮光遠。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案，今被判刑17年、褫奪公權6年。作家馮光遠今日發文指出，身為最早認清柯文哲面目的人，今天應該寫些東西。他舉出2014年一次記者會的案例表示，柯文哲在那時就已經證明自己已經病入膏肓。

馮光遠今日在臉書發文表示，2014年8月13日，民進黨辦了「翻轉吧！政治！青年參政翻轉基層」座談會，他與柯文哲都受邀參加。座談會一開始，柯首先發言，他很自豪地表示，自從他參選之後，「青年們風起雲湧」地參與政治，他掀起的這股白色力量，可說是「風行草偃」；最後，他充滿幻想地說，像他這樣一個素人，首次打選戰，就捲起社會風潮，他相信這場選戰打到最後，台灣的社會一定會改變。

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換馮光遠發言時，他簡單地說，2014年這次選戰，年輕人熱情參與，有人說是因為有「他」的關係，這是錯的。然後，他把過去幾年，因為年輕一代在社會、政治議題上的諸多衝撞，台灣因而引發各階層人士全方位的反省、策進，不但蘊藏了改革能量，更奠定了改革基調。

馮光遠表示，他從苗栗大埔事件、反核運動、士林文林苑都更爭議，一直講到反媒體壟斷運動、洪仲丘事件、太陽花學運，越講越有感，越講越激動。最後，他帶著不屑的口吻作結：「台灣這一波波的改革運動，乃是這些年，多少台灣人、尤其是年輕人，積極參與的結果，怎麼可能是『某個人』的功勞？」

「那次，應該是柯文哲這妄尊自大的東西，第一次公開發病」，馮光遠說，後來他寫文酸柯曾寫道：「那天座談結束，我和與會的年輕人繼續聊天，然後見柯文哲默默地離開會場，那景象，讓我想起偶爾會在都市的某個角落，瞥見一隻老鼠無聲無息地沿著牆角溜走，鑽進下水道。」

馮光遠表示，今天在柯文哲大話、謊話、鬼話、笑話一一露餡的此時，想起這一幕，不禁替台灣感到不值，那麼多有理想的台灣人，兢兢業業地為台灣民主付出，為台灣前途打拚，卻偏偏有柯文哲這種東西，打著「台大醫生」的名號，不但壞了台大醫科的優良傳統，更壞了台灣邁向小而美的亞洲民主大國的絕佳機會。

最後他說，「柯文哲這東西今天獲判17年，當然不是定論，但大家繼續努力，司法、媒體、金融等各體系通力合作，為了台灣的民主，大家的未來，我們不能懈怠，我們要持續把人形畜生的諸多反民主惡行曝光，不要讓民主先輩為台灣奮鬥的血跡汗漬白流。」

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