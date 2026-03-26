為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    訪美發現大商機！ 盧秀燕：建立台中市「第10個」無人機產業鏈

    2026/03/26 16:27 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市長盧秀燕表示，訪美發現無人機有很大的商機。（記者蘇金鳳攝）

    台中市長盧秀燕表示，訪美發現無人機有很大的商機。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議會今天進行專案報告，無黨籍市議員林昊佑詢問市長盧秀燕，台中跟美國無人機產業發展合作議題；盧秀燕表示，美方及台灣都很需要無人機，台中市就是全世界做無人機最好的地方，市府團隊做了很多「穿針引線」的工作，未來台中市要建立「第10個」無人機產業鏈。

    市議員林昊佑表示，大家的國防意識很強烈，但無人機不是只有支持國防，其應用廣泛，除了軍用也涵蓋了商用及農用領域；盧秀燕表示，無人機不光只有軍用，包括晶片、精密機械及光學等專業領域，在訪美時發現，這些產業都會帶來很大的商機。

    盧秀燕表示，台中市就是全世界做無人機最好的地方，不管是軍用、商用或農用或專用，像市府消防局、警察局也都有將無人機應用在市政上。

    她說，此次訪美發現無人機有很大商機，因為美國自身的無人機不夠，過去發展都是比較高科技而且巨型、長程、雷達等之類的這種武器，反而無人機發展較不足。

    盧秀燕指出，觀察伊朗戰爭，都是藉由無人機以小搏大的例子。所以美方很需要無人機，我方也需要無人機，全世界都需要無人機。但是全世界目前為止，都還沒有足夠的生產量能，那誰有機會做？台中有機會做。

    盧秀燕強調，此次訪美行程，有特別向美方表示，台中市有很好的無人機量能，有航太、晶片、機械、以及光學產業，這四個產業構築起來就是無人機產業聚落。因此，市府希望美方能多多來台中，事實上美方的確會來，先前也已經陸續來了。

    盧秀燕表示，對此，市府團隊做了很多「穿針引線」的工作。繼九大產業鏈之後，包括半導體、晶片、機械、光學、航太，還有風力能源等產業鏈，未來台中市要建立「第10個」無人機的工業產業鏈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播