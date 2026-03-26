訪美發現大商機！ 盧秀燕：建立台中市「第10個」無人機產業鏈

台中市長盧秀燕表示，訪美發現無人機有很大的商機。（記者蘇金鳳攝）

台中市議會今天進行專案報告，無黨籍市議員林昊佑詢問市長盧秀燕，台中跟美國無人機產業發展合作議題；盧秀燕表示，美方及台灣都很需要無人機，台中市就是全世界做無人機最好的地方，市府團隊做了很多「穿針引線」的工作，未來台中市要建立「第10個」無人機產業鏈。

市議員林昊佑表示，大家的國防意識很強烈，但無人機不是只有支持國防，其應用廣泛，除了軍用也涵蓋了商用及農用領域；盧秀燕表示，無人機不光只有軍用，包括晶片、精密機械及光學等專業領域，在訪美時發現，這些產業都會帶來很大的商機。

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盧秀燕表示，台中市就是全世界做無人機最好的地方，不管是軍用、商用或農用或專用，像市府消防局、警察局也都有將無人機應用在市政上。

她說，此次訪美發現無人機有很大商機，因為美國自身的無人機不夠，過去發展都是比較高科技而且巨型、長程、雷達等之類的這種武器，反而無人機發展較不足。

盧秀燕指出，觀察伊朗戰爭，都是藉由無人機以小搏大的例子。所以美方很需要無人機，我方也需要無人機，全世界都需要無人機。但是全世界目前為止，都還沒有足夠的生產量能，那誰有機會做？台中有機會做。

盧秀燕強調，此次訪美行程，有特別向美方表示，台中市有很好的無人機量能，有航太、晶片、機械、以及光學產業，這四個產業構築起來就是無人機產業聚落。因此，市府希望美方能多多來台中，事實上美方的確會來，先前也已經陸續來了。

盧秀燕表示，對此，市府團隊做了很多「穿針引線」的工作。繼九大產業鏈之後，包括半導體、晶片、機械、光學、航太，還有風力能源等產業鏈，未來台中市要建立「第10個」無人機的工業產業鏈。

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