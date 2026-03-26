為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲重判牽動竹市「藍白合」？ 綠認信任基礎已動搖 藍稱未鬆動

    2026/03/26 16:29 記者洪美秀／新竹報導
    圖為國民黨新春團拜強調藍白合。（資料照）

    圖為國民黨新春團拜強調藍白合。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，檢方具體求刑28年6月，台北地院今天下午一審宣判，柯收賄有罪判17年、褫奪公權6年。柯文哲遭判刑也牽動大新竹年底選情發展，其中新竹市年底確定「藍白合」，綠營議員曾資程認為，柯文哲遭判重刑確實對整體政壇投下震撼彈，也勢必牽動年底選舉政治氛圍，竹市短期內確實可能出現信任基礎動搖、支持者觀望情況。

    曾資程說，過去柯文哲以「超越藍綠」為號召，吸引特定族群支持，但京華城案收賄案已重創其個人政治聲望，更連帶影響支持者的信心與動員力。竹市目前是藍白合，短期內確實可能出現信任基礎動搖、支持者觀望的情況，合作關係也將面臨重新檢視與調整的壓力。選民也會回到「價值」與「治理能力」的檢驗。若藍白無法提出具說服力的合作論述，或切割不清，就會影響中間選民的判斷，進而衝擊選情。

    至於綠營方面，他認為，客觀上，柯文哲遭判刑有助重新凝聚支持者士氣，並爭取中間選民的認同，但關鍵仍在於是否能提出具體政見與穩健治理能力的候選人，選舉不會只因單一事件而決定勝負，最終仍是整體表現與民意的選擇。

    國民黨新竹市黨部主委王志豪則認為，這是單一司法案件，待人民理性的去判斷台灣司法到底是否做到勿枉勿縱，還是有淪為政爭工具之嫌？對年底市長的選舉，藍營沒有一絲鬆動原有的信念，國民黨仍抱持與民眾黨互信、互敬，緊密合作態度。

    相關新聞請見

    京華城案一審宣判 柯文哲判刑17年、褫奪公權6年

    京華城案一審宣判 沈慶京10年、應曉薇15年6月

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播