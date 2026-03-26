柯文哲重判牽動竹市「藍白合」？ 綠認信任基礎已動搖 藍稱未鬆動

圖為國民黨新春團拜強調藍白合。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，檢方具體求刑28年6月，台北地院今天下午一審宣判，柯收賄有罪判17年、褫奪公權6年。柯文哲遭判刑也牽動大新竹年底選情發展，其中新竹市年底確定「藍白合」，綠營議員曾資程認為，柯文哲遭判重刑確實對整體政壇投下震撼彈，也勢必牽動年底選舉政治氛圍，竹市短期內確實可能出現信任基礎動搖、支持者觀望情況。

曾資程說，過去柯文哲以「超越藍綠」為號召，吸引特定族群支持，但京華城案收賄案已重創其個人政治聲望，更連帶影響支持者的信心與動員力。竹市目前是藍白合，短期內確實可能出現信任基礎動搖、支持者觀望的情況，合作關係也將面臨重新檢視與調整的壓力。選民也會回到「價值」與「治理能力」的檢驗。若藍白無法提出具說服力的合作論述，或切割不清，就會影響中間選民的判斷，進而衝擊選情。

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至於綠營方面，他認為，客觀上，柯文哲遭判刑有助重新凝聚支持者士氣，並爭取中間選民的認同，但關鍵仍在於是否能提出具體政見與穩健治理能力的候選人，選舉不會只因單一事件而決定勝負，最終仍是整體表現與民意的選擇。

國民黨新竹市黨部主委王志豪則認為，這是單一司法案件，待人民理性的去判斷台灣司法到底是否做到勿枉勿縱，還是有淪為政爭工具之嫌？對年底市長的選舉，藍營沒有一絲鬆動原有的信念，國民黨仍抱持與民眾黨互信、互敬，緊密合作態度。

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