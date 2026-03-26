柯文哲一審判決衝擊年底選情？ 竹縣地方人士這樣看

新竹縣長楊文科認為，民眾黨創黨主席柯文哲一審有罪判決對於新竹縣年底大選的衝擊還待觀察。（記者黃美珠攝）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉貪一審判決結果今天出爐，在國內政壇近年高舉藍白合聲浪下，特別新竹縣的民眾黨支持者不少，對於新竹縣今年底的大選選情是否會受衝擊，國民黨縣長楊文科認為還待觀察，同黨副縣長陳見賢、縣議會議長張鎮榮則認為應該還好。

楊文科說，柯文哲的一審判決結果對新竹縣年底的選舉衝擊其實還有待觀察。雖然新竹縣內有不少年輕鄉親是民眾黨的支持者，但從單一席次的縣長選舉來說，新竹縣畢竟始終是藍軍的基本盤較大，應該影響不大。

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至於縣議員和各鄉鎮市民代表部分，雖然這次民眾黨也積極布局，在各選區提名了不少候選人，但這些候選人除靠政黨加持，最重要還是比拚個人形象、魅力以及服務口碑，所以是否會因柯Ｐ的一審有罪判決而受衝擊，還言之過早。

陳見賢和張鎮榮則直言影響應該都不大，陳見賢認同楊文科前述議員、鄉鎮市代個人服務口碑和形象更受鄉親重視。張鎮榮則說，確實民眾黨在新竹縣的聲量不小，但柯P的有罪判決應該還不至於影響到年底的大選。

新竹縣副縣長陳見賢認為，柯文哲一審被判有罪，對新竹縣年底大選影響應該還好。（記者黃美珠攝）

新竹縣議會議長張鎮榮認為，民眾黨在新竹縣的聲量雖不小，但柯P的有罪判決應該還不至於影響到新竹縣年底的大選。（記者黃美珠攝）

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