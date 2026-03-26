柯文哲被判刑17年恐重創民眾黨 葉耀元：今年議員選舉可能一席難求

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地院26日判處17年有期徒刑。（記者塗建榮攝）

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城案與政治獻金案，台北地院今（26）日依違背職務收賄、圖利、公益侵占及背信等罪，判處柯文哲合併應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，全案仍可上訴。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，隨著判決結果出爐，中間選民極大機率會轉向，更質疑民眾黨今年（2026年）縣市議員可能連一席都拿不到。

葉耀元稍早在臉書發文分析，柯文哲被判刑17年，勢必會提起上訴，而支持者「小草」也定會持續質疑司法不公以及民進黨操縱司法。他也質疑，判決出來之後，中間選民極大機率會轉向，民眾黨今年（2026年）會不會縣市議員一席都拿不到。

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貼文一出隨即引發網路熱議，網友紛紛留言預測民眾黨的泡沬化危機，「我認為還不至於，但2028立委就可能拿不到席次」、「希望今年民眾黨一席都沒有」、「草轉回國民黨，民眾黨邊緣化後再被關燈手關燈」、。更有網友翻出舊帳，直指「徐春鶯共諜案柯文哲也知情，這筆帳也得好好算」，認為民眾黨已淪為「統促黨替身」。

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