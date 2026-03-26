民眾黨應向全民道歉 台聯：貪污犯推薦縣市長「還有公信力？」

台聯黨主席周倪安。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等案，今（26）一審遭重判17年有期徒刑、褫奪公權6年。台聯黨主席周倪安表示，過去，柯文哲以「素人市長」自居，嘴上說要代表公民，打倒政商勾結。結果在市長任內，跟建商沈慶京稱兄道弟，圖利京華城的容積率。

如今柯文哲已經被檢調、法院這兩道司法機關，公認是大貪污犯。周倪安質問，貪污犯所推薦的縣市長候選人，道德標準可信嗎？現在，在宜蘭、嘉義、新北、新竹等縣市，民眾黨都還有候選人在競選，而這些候選人更是明目張膽的找貪污犯站台。

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面對判決結果，周倪安認為，民眾黨應該要向全民道歉，包括從前主席夥同建商貪污，到現任主席為了挺貪污，挺到衝撞地檢署這種目無法紀的舉措，都是有必要道歉的。如果再不切割，難道要挺貪污挺到底？

台聯黨認為，在檢視民眾黨時固然是如此，同樣的道德標準也應該放在縣市長候選人身上，民眾黨的各縣市候選人，每一個都有義務回答，能夠認同柯文哲收貪污款、圖利建商的下流做法嗎？如果民眾黨還不願回答，還變本加厲的抹黑司法，那麼他們可能會再推出「貪污預備犯」了。

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