柯文哲拜託法官別限制住居跟電子監控！ 張育萌：出來再好好當更生人

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地院26日判處17年有期徒刑。（記者塗建榮攝）

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲今天一審合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年，對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，柯文哲剛剛還拜託法官，不要限制他的住居跟電子監控，又說交保金是柯媽媽和妹妹柯美蘭借他的，請不要再加保釋金；張育萌表示，從今天開始可以大聲說，柯文哲就是法院認定的貪污犯。

張育萌在臉書PO文表示，來對比一下柯文哲案求刑和一審判刑，柯文哲檢方求處28年半，判處17年、褫奪公權6年，除了柯文哲外，被判最重的就是應曉薇。檢方求處16年半，判15年半，跟求刑幾乎一樣，應曉薇的顧問吳順民無罪，柯文哲一審就是貪污犯，現在就算上訴，也會被「排黑條款」規定不能選2028年總統大選。

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張育萌指出，沈慶京求處3年，現在一審判10年、彭振聲（柯文哲時期的副市長）求處3年，現在用圖利罪判2年，緩刑3年，黃景茂（柯文哲時期都發局長）被用圖利罪判6年半，再來看，民眾黨搞得假帳滿天飛，現在誰要負責？柯文哲用「販售木可公司小物」的方式，募到6234萬政治獻金，還有基隆副市長邱珮琳轉交600萬，柯文哲沒交到民眾黨帳戶；還有眾望基金會的章程明明說要辦理「台北市社會福利（關懷）為目的」，柯文哲卻挪用眾望基金會拿到的捐款，付給民眾黨秘書長周榆修，還有發言人戴于文，總共13位黨工827萬多元。

張育萌續指，李文宗、李文娟和端木正通通逃不掉，李文宗（眾望基金會董事長）求處17年4個月，背信罪、公益侵占和違背職務收賄罪，判4年半，李文娟（木可公司負責人）公益侵占等罪，判2年4個月，端木正（會計師）準文書罪，判1年。

張育萌直言，拜託柯文哲，如果要繼續妖言惑眾，整天控訴「司法不公」，那就請不要上訴，17年關好關滿，出來再好好當更生人，謝謝。

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