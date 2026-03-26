柯文哲重判17年「無法理解」 黃國昌：阿北不放棄我們就不放棄

民眾黨主席黃國昌。（記者塗建榮攝）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地方法院今（26日）判處17年有期徒刑、褫奪公權6年，可上訴。對此，民眾黨主席黃國昌表示，只要阿北沒有放棄，民眾黨就不會放棄，他也在第一時間指示中央黨部全體同仁，全力協助柯家人，陪伴他們度過這一煎熬時刻。縱然身處雨中，我們必會盼到天晴。

黃國昌在臉書PO文表示，坦白說，當庭聽到柯文哲創黨主席一審宣判的結果後，難以置信，心情迄今難以平復。很抱歉在還沒有看到判決理由以前，沒有辦法向大家完整說明。

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黃國昌指出，然而，他完全無法理解，法院沒有認定柯文哲收受1500萬，卻把捐給台灣民眾黨的210萬當成賄款，但問題是：柯文哲根本不知道有捐210萬給台灣民眾黨，這到底是哪門子賄賂？（李文宗被控210萬共同收受210萬賄賂的部分無罪），簡直是太扯了！

黃國昌續指，此時此刻，更要打起精神，因為這條路還非常非常的漫長，只要阿北沒有放棄，民眾黨就不會放棄。更何況，爭取的不只是柯文哲的清白，更是要挽救淪為民進黨禁臠的司法。

黃國昌直言，他也在第一時間指示中央黨部全體同仁，全力協助柯家人，陪伴他們度過這一煎熬時刻。縱然身處雨中，我們必會盼到天晴。

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