分析柯文哲一審判刑17年 林俊憲：民眾黨2028恐將泡沫化

民進黨立委林俊憲。（資料照）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城收賄等弊案，台北地方法院今（26日）判處其17年有期徒刑、褫奪公權6年，可上訴。民進黨立委林俊憲分析，國民黨在2026縣市長選舉「藍白合」恐出現不同聲音；他也直言，2028年總統大選民眾黨出局，下一次總統、立委選舉後，民眾黨無法再成為關鍵少數，其政黨會立刻泡沫化、消失。

林俊憲表示，柯文哲案子重判17年，最重要的是，他在貪污罪這一項被判了13年，也就是超過10年，柯文哲不能參選總統，這對台灣政壇當然會有重大的影響。

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林俊憲分析，第一，「藍白合」的規格就降低了，2028年總統大選沒有民眾黨的角色，等於民眾黨出局；接下來在2026年的縣市長選舉中，柯文哲講話還剩下多少支持度，這也是國民黨需要評估的重點，也就是說，國民黨今年在大選「藍白合」的議題上，內部恐怕會出現兩種聲音。

林俊憲說，柯文哲可能仍保有一定程度的「小草」支持者，這些人對他的信仰或許還在，但這次判決勢必會嚇退許多中間選民，因此，國民黨與柯文哲在今年選舉中的合作，恐怕有部分需要重新評估。

林俊憲認為，國民黨內部對於藍白合的路線，黨內是否會出現不同意見、路線，在地方基層可能會出現，不過，國會短期內變化可能不大，因為國民黨仍然需要民眾黨的8席立委，沒有這8席，國民黨在立法院將難以為所欲為，因此，所謂的藍白合，未來只會剩下在立法院的合作。

林俊憲表示，下一次總統與立委選舉，民眾黨無法再成為關鍵少數，則其政黨會立刻泡沫化、消失。柯文哲此次遭到重判，對柯而言，接下來的策略很可能就是強調「司法迫害」、「政治追殺」等論述，在重判之後，還剩下多少「小草」支持者，將是他當前最關心。因此，在選前不斷製造政治事端，天下大亂、小草才不會散。

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