為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲一審判17年 崩潰小草「喊修法」︰審判權不能交給法官

    2026/03/26 16:30 即時新聞／綜合報導
    台北地院今（26） 日下午一審宣判，合併判處柯文哲17年有期徒刑、褫奪公權6年，消息讓北院外的小草們當場崩潰（記者王冠仁攝）

    台北地院今（26） 日下午一審宣判，合併判處柯文哲17年有期徒刑、褫奪公權6年，消息讓北院外的小草們當場崩潰（記者王冠仁攝）

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地院今（26） 日下午一審宣判，合併判處柯文哲17年有期徒刑、褫奪公權6年。消息一出，瞬間讓大批死忠小草崩潰不已，聚集到北院外的小草，更大聲怒轟調查檢察官與審判法官全是「敗類人渣」，聲稱「審判權不能交給法官」並揚言推動修法。

    柯文哲一審宣判出爐後，臉書粉專「Mr.柯學先生」陸續在社群發文分享小草們各種崩潰情況。其中，有一名前往北院力挺柯文哲的小草，在聽完宣判結果後，當場氣得拿麥克風向台灣人民跟藍白喊話，懇求台灣能推出「法官跟檢察官由人民來選」的法案，這樣才能對那些迫害阿北的「敗類人渣」法官與檢察官，用人民的力量讓他們滾蛋。

    這名偏激小草還聲稱，審判權這麼大的權利「不該交給法官」，並指出台灣現行制度開除不了那些「敗類人渣」，因此懇求台灣人民與藍白一起推動修法，這樣才能遏止台灣的」司法敗類」，做出迫害人權、迫害阿北的惡行。

    相關言論曝光後，台灣網友紛紛留言吐槽，「民眾黨根本是邪教吧」、「不像台灣人倒像中共人」、「民主跟為所欲為不一樣哦」、「看吧，12年國教還是沒什麼用」、「這些人是不是沒被詐騙到破產啊」、「有時候覺得很可怕，我跟這種低智能的人竟然票票等值」、「拜托，請清查這些人的身份，是不是中國派來的人，賤諜」。

    相關新聞請見

    京華城案一審宣判 沈慶京10年、應曉薇15年6月
    京華城案一審宣判 柯文哲判刑17年、褫奪公權6年

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播