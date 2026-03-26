柯文哲一審判17年 崩潰小草「喊修法」︰審判權不能交給法官

台北地院今（26） 日下午一審宣判，合併判處柯文哲17年有期徒刑、褫奪公權6年，消息讓北院外的小草們當場崩潰（記者王冠仁攝）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地院今（26） 日下午一審宣判，合併判處柯文哲17年有期徒刑、褫奪公權6年。消息一出，瞬間讓大批死忠小草崩潰不已，聚集到北院外的小草，更大聲怒轟調查檢察官與審判法官全是「敗類人渣」，聲稱「審判權不能交給法官」並揚言推動修法。

柯文哲一審宣判出爐後，臉書粉專「Mr.柯學先生」陸續在社群發文分享小草們各種崩潰情況。其中，有一名前往北院力挺柯文哲的小草，在聽完宣判結果後，當場氣得拿麥克風向台灣人民跟藍白喊話，懇求台灣能推出「法官跟檢察官由人民來選」的法案，這樣才能對那些迫害阿北的「敗類人渣」法官與檢察官，用人民的力量讓他們滾蛋。

請繼續往下閱讀...

這名偏激小草還聲稱，審判權這麼大的權利「不該交給法官」，並指出台灣現行制度開除不了那些「敗類人渣」，因此懇求台灣人民與藍白一起推動修法，這樣才能遏止台灣的」司法敗類」，做出迫害人權、迫害阿北的惡行。

相關言論曝光後，台灣網友紛紛留言吐槽，「民眾黨根本是邪教吧」、「不像台灣人倒像中共人」、「民主跟為所欲為不一樣哦」、「看吧，12年國教還是沒什麼用」、「這些人是不是沒被詐騙到破產啊」、「有時候覺得很可怕，我跟這種低智能的人竟然票票等值」、「拜托，請清查這些人的身份，是不是中國派來的人，賤諜」。

相關新聞請見

京華城案一審宣判 沈慶京10年、應曉薇15年6月

京華城案一審宣判 柯文哲判刑17年、褫奪公權6年

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法