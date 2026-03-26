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    首頁 > 政治

    柯文哲判刑17年、褫奪公權6年 陳宥丞：會在歷史留下沉重一頁

    2026/03/26 15:07 記者蔡愷恆／台北報導
    民眾黨籍台北市議員陳宥丞。（記者蔡愷恆攝）

    民眾黨籍台北市議員陳宥丞。（記者蔡愷恆攝）

    京華城案今（26）日一審判決，前台北市長、民眾黨主席柯文哲判刑17年，褫奪公權6年。民眾黨籍台北市議員陳宥丞受訪表示，對民眾來說「很心痛、無法接受」，執政黨9年之間讓黨檢媒合為一體，對柯文哲做出這麼極端的判決，會在歷史留下沉痛的一頁。

    陳宥丞說，相信隧道雖然還在非常的黑暗中，但是終點一定會有光露出來。「我們相信柯主席為了台灣的民主、自由以及在野勢力的發展，扛下了這麼沉重的判決。」

    陳宥丞說，在台灣，應該不只有在野黨、不只有藍白，許多人都會憤憤不平，也一定會陪伴柯主席。在這段路，未來還有很多的司法必須要面對，還有許多上訴的機會跟空間，我們一定會陪伴他走到最後，我們不會放棄。

    媒體也問柯文哲在2028年可能會失去競選總統的資格，是否擔心影響到2026年民眾黨的選情。陳宥丞表示，其實選舉是一時的，真正重要的是台灣的司法能夠這樣被破壞嗎？台灣人可以接受司法成為執政者作為攻擊政敵的武器嗎？

    他最後也強調，選舉其實在於個人的努力，但是台灣的司法不容許有一丁點這樣的破壞。所以我覺得選舉分析放身後，我們要重建台灣司法的信任，以及幫柯主席討回他在法律上面的公道，這是我們現在刻不容緩、也一定要積極面對的事。

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