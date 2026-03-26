判刑17年！ 柯文哲YT直播聊天室「大崩潰」 第一時間反應曝

柯文哲YT聊天室第一時間反應曝。（取自柯文哲YT）

民眾黨前主席柯文哲陷京華城弊案，一審今日下午2時30分許宣判，柯文哲被合併判刑17年有期徒刑，褫奪公權6年，全案可上訴。柯文哲官方YouTube頻道今日在北院外進行直播，宣判結果出爐瞬間，聊天室「大崩潰」，小草大罵「什麼鬼」、「司法已死」；還有偏激小草大罵「垃圾法官」。

民眾黨今日在擁有超過100萬人追隨的柯文哲YouTube官方頻道開啟直播，讓小草集氣替柯文哲加油。隨著時間離下午2時30分越來越近，聊天室氣氛也越來越凝重。2時30分一到，小草紛紛在聊天室喊「結果呢？」還有小草要求直播主持人、來賓不要再發言，趕快追蹤一下結果。

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下午2時37分左右，柯文哲遭判刑17年的結果傳到直播現場，聊天室得知消息後群情激憤，紛紛留言灌爆「司法已死」、「離譜」、「扯了吧」、「什麼鬼東西」、「太扯了，沒證據17年？」還有偏激小草咒罵賴清德、法官，聊天室1分鐘內狂刷了上百則留言。

不過，仍有少數看熱鬧、不滿民眾黨的網友留言表示：「活該」、「17年關好關滿」、「有夠爽判得好」、「17年 爽喔」。

民眾黨前主席柯文哲判刑17年。（記者塗建榮攝）

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