中科大校長涉一稿兩投自我矮化國格 國科會立案調查

國立台中科技大學校長陳同孝遭爆論文一稿兩投，國科會綜合規劃處長彭麗春今（26）日在行政院院會後記者會表示，收到檢舉後，已立案檢視，並啟動學術倫理調查程序。（行政院提供）

國立台中科技大學校長陳同孝遭爆論文一稿兩投，一方面向國科會申請近600萬元補助，另方面又向中國官方申請經費，還把國籍寫成Taiwan China，自我矮化國格。國科會綜合規劃處長彭麗春今（26）日在行政院院會後記者會表示，收到檢舉後，已立案檢視，並啟動學術倫理調查程序。

彭麗春說明，依照「學術倫理審議及處理要點」規定，程序分為初審跟複審，現已邀集同領域專家檢視檢舉內容，做出充分討論後，已召開了第一次的初審會議，並羅列校方須進一步釐清跟說明的範圍和事項，目前正請台中科技大學說明，待等收到校方的說明與報告後，會依照初審跟複審的程序來續處。

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陳同孝遭週刊爆料，指疑似與洪姓台灣學者、周姓中國博士生共同掛名論文，一稿二投，且論文內容高度雷同，校長同時在台灣與中國申請經費，校長甚至還自稱是中國安徽人，將國籍寫成「Taiwan China」，但校方澄清，校長遭有心人士抹紅，企圖混淆視聽，相當不可取，校長如有所指不法情事，早遭教育部及公部門調查撤職。

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