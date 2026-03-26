京華城取消20％容獎還在補件中 許淑華：假動作敷衍輿論壓力

鼎越建照申請，補件說明時間展延至4月28日。（台北市議員許淑華提供）

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，被控收受威京集團主席沈慶京1710萬元賄賂，護航圖利京華城取得價值121億餘元的20％不法容積獎勵，今（26）天下午將宣判，而京華城開發商鼎越承諾取消爭議的20％容積獎勵，仍在補件程序中；民進黨籍台北市議員許淑華認為，之前都是假動作，用補件拖延市府的審理，以敷衍的態度應付當時的輿論壓力。

鼎越去年4月9日向台北市政府都市發展局掛件申請變更設計，取消20％都市計畫容積獎勵申請，包含消4％韌性城市貢獻獎勵、8％智慧城市貢獻獎勵、8％宜居城市貢獻獎勵，從840％回復到728％。

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都發局今表示，鼎越的建照變更設計目前通知補正中。都市設計審議情形，去年10月22日及12月5日兩度函請補正圖說，據以辦理後續變更設計程序，目前鼎越尚未再送件。

許淑華表示，鼎越一直用補件來拖延，建照變更展延到4月28日，讓鼎越在判決後，還有時間補件，只要不補件，市府就無法審理；顯示之前的動作都是假的，只是因為外界質疑聲浪很高，擔心鼎越的股價被拖累，才釋出取消20％容獎，申請建照變更，以敷衍的態度應付當時的輿論壓力。

台北市議員許淑華認為，鼎越之前都是假動作，用補件拖延市府的審理。（資料照，記者何玉華攝）

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