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    首頁 > 政治

    京華城取消20％容獎還在補件中 簡舒培：「以拖待變」等宣判

    2026/03/26 13:39 記者何玉華／台北報導
    鼎越取消京華城案容積20%的申請，還在補件中。（記者何玉華攝）

    鼎越取消京華城案容積20%的申請，還在補件中。（記者何玉華攝）

    台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，被控收受威京集團主席沈慶京1710萬元賄賂，護航圖利京華城取得價值121億餘元的20％不法容積獎勵，今天（26日）下午將宣判，而京華城開發商鼎越承諾取消爭議的20％容積獎勵，仍在補件程序中；民進黨籍台北市議員簡舒培認為是「以拖待變」，根本沒打算放棄20%的容獎。

    鼎越去年4月9日向台北市政府都市發展局掛件申請變更設計，取消20％都市計畫容積獎勵申請，包含消4％韌性城市貢獻獎勵、8％智慧城市貢獻獎勵、8％宜居城市貢獻獎勵，從840％回復到728％。

    都發局今表示，鼎越的建照變更設計目前通知補正中。都市設計審議情形，去年10月22日及12月5日兩度函請補正圖說，據以辦理後續變更設計程序，目前鼎越尚未再送件。

    簡舒培表示，鼎越就是「以拖待變」，之前是因為法院假扣押土地，不能繼續蓋，唯一的方法就是要把容獎做變更，因此才會提出申請先暫緩20%容獎的部分，然後透過補件的手段拖延，就是要等司法判決有一個段落後，繼續往前走，沒有要放棄的意思。但她認為，鼎越拖越久，對他們的財務壓力就會越大，相信今天判決出爐後，後續補件的速度會加快。

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