為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    提名撤銷？江熊一楓涉詐助理費起訴 民進黨彰化縣黨部說話了

    2026/03/26 13:38 記者劉曉欣／彰化報導
    民進黨前彰化縣議員江熊一楓詐領助理費487萬元，被羈押期間角逐下屆議員贏得黨內初選。檢方今依違反《貪污治罪條例》等罪起訴，求刑9年6月。（資料照）

    民進黨前彰化縣議員江熊一楓詐領助理費487萬元，被羈押期間角逐下屆議員贏得黨內初選。檢方今依違反《貪污治罪條例》等罪起訴，求刑9年6月。（資料照）

    針對3連霸前彰化縣議員江熊一楓捲入助理費詐領案被地檢署起訴一事，由於江熊一楓通過民進黨黨內初選，獲得第七選區縣議員的提名資格，對此，民進黨彰化縣黨部強調，任何違法行為都要接受法律制裁，此案中央黨部廉政會已立案議處中，將就廉政會的議處結論再來做後續處理。

    民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，只要是違法行為，都應該接受法律制裁並予以譴責，目前縣黨部就是等中央黨部廉政會議處後，再依相關議處結果，來做後續處理。任何黨員涉及不法，絕對不予縱容。

    不過，地方政壇認為，江熊一楓因捲入助理費案遭檢方調查，她矢口否認涉案，也同時創下彰化縣首例，也就是人在看守所羈押，卻照樣通過初選獲得提名，代表基層實力堅強。如今遭檢方求刑9年半並褫奪公權，也為參選之路投入變數。

    地方政壇指出，一旦民進黨中央黨部廉政會做出議處，縣黨部也會做後續處理，萬一決定撤除原有提名資格，勢必就要進入補提名，而彰化縣第七選區縣議員原本就要提名兩席，當初有3人登記，最後通過初選為現任議員李俊諭，以及江熊一楓，落敗的陳似梅，也就是前縣議員、前鄉長黃盛祿的妻子，如果江熊一楓提名被取消，不排除透過徵召方式來提名陳似梅，也讓第七選區的縣議員選情更加詭譎難測。

    曾任彰化縣議員、溪州鄉長的黃盛祿（圖左），妻子陳似梅（圖右）爭取民進黨彰化縣第七選區縣議員提名失利。（陳似梅團隊提供）

    曾任彰化縣議員、溪州鄉長的黃盛祿（圖左），妻子陳似梅（圖右）爭取民進黨彰化縣第七選區縣議員提名失利。（陳似梅團隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播