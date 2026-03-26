提名撤銷？江熊一楓涉詐助理費起訴 民進黨彰化縣黨部說話了

民進黨前彰化縣議員江熊一楓詐領助理費487萬元，被羈押期間角逐下屆議員贏得黨內初選。檢方今依違反《貪污治罪條例》等罪起訴，求刑9年6月。（資料照）

針對3連霸前彰化縣議員江熊一楓捲入助理費詐領案被地檢署起訴一事，由於江熊一楓通過民進黨黨內初選，獲得第七選區縣議員的提名資格，對此，民進黨彰化縣黨部強調，任何違法行為都要接受法律制裁，此案中央黨部廉政會已立案議處中，將就廉政會的議處結論再來做後續處理。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，只要是違法行為，都應該接受法律制裁並予以譴責，目前縣黨部就是等中央黨部廉政會議處後，再依相關議處結果，來做後續處理。任何黨員涉及不法，絕對不予縱容。

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不過，地方政壇認為，江熊一楓因捲入助理費案遭檢方調查，她矢口否認涉案，也同時創下彰化縣首例，也就是人在看守所羈押，卻照樣通過初選獲得提名，代表基層實力堅強。如今遭檢方求刑9年半並褫奪公權，也為參選之路投入變數。

地方政壇指出，一旦民進黨中央黨部廉政會做出議處，縣黨部也會做後續處理，萬一決定撤除原有提名資格，勢必就要進入補提名，而彰化縣第七選區縣議員原本就要提名兩席，當初有3人登記，最後通過初選為現任議員李俊諭，以及江熊一楓，落敗的陳似梅，也就是前縣議員、前鄉長黃盛祿的妻子，如果江熊一楓提名被取消，不排除透過徵召方式來提名陳似梅，也讓第七選區的縣議員選情更加詭譎難測。

曾任彰化縣議員、溪州鄉長的黃盛祿（圖左），妻子陳似梅（圖右）爭取民進黨彰化縣第七選區縣議員提名失利。（陳似梅團隊提供）

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