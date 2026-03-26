民眾黨台中北屯議員初選邱于珊勝出 3大關鍵一次看

民眾黨台中市北屯區議員初選民調由邱于珊勝選，右1為吳皇昇。（翻攝自吳皇昇臉書）

民眾黨台中市北屯區議員初選民調，台中盧市府前新聞局長、新竹市高虹安任內前行政處長吳皇昇，不敵有多次參選議員、立委的邱于珊，兩人民調分別為26%、74%，外界看好吳皇昇，認為藍白合背景、行政經驗、形象清新、勤跑基層，研判起步太慢及知名度不足，無法勝出。

針對年九合一選舉，早在去年各政黨已展開布局，北屯區選情爆炸，參選新人輩出，前台中市新聞局長吳皇昇，在去年11月宣佈已加入民眾黨，投入台中市北屯區市議員選舉，他先後擔任國民黨籍市議員林汝洲、中市議會副議長顏莉敏助理，台中市長盧秀燕選戰時幕僚，後擔任台中市新聞局長、研考會主委；2023年3月他獲新竹市長高虹安邀請，擔任新竹市行政處長，後來到逢甲大學擔任助理教授，為智慧運輸與物流創新中心副主任。

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邱于珊曾以親民黨參選2次議員、無黨籍選立委，以及2022年披民眾黨身份參選議，當時獲得8500多票，為落選頭，在吳皇昇以藍白合背景投入選戰，她也緊跟江啟臣行程，爭取曝光度，打造藍白合作。

據了解去年間民眾黨高層在規劃北屯區人選時，一度認為邱于珊雖屢敗屢戰，開拓選票的實力仍不足，探詢在吳皇昇的意願，在吳表態前，邱于珊以及曾在中西選區參選過的許瑞宏都表示會爭取北屯區議員提名，經過協調許瑞宏願意重回中西選區，邱于珊的意願未改變，民眾黨於是決定以全民調來產生人選。

吳皇昇今天表示，這次黨內初選的市話全民調中，許多複雜因素，自己未能勝出，強調儘管結果不如預期，完全尊重台灣民眾黨的初選機制與民調結果。

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