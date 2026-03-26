挨轟兩面手法！盧秀燕不說支持哪個軍購版本：不能下指導棋

市長盧秀燕表示，很多國會議員都知道她支持哪一個軍購版本，但她不能下指導棋。（記者蘇金鳳攝）

台中市長盧秀燕訪美談到軍購，民進黨議員質疑盧秀燕說支持軍購，但支持哪一個案不說清楚，支持民眾黨4千多億、國民黨主席鄭麗文3千多億加N，還是8千多億？行政院版1.25兆？應該後悔把黨主席位置給鄭麗文；對此盧秀燕表示，不能下指導棋，要尊重國會。

民進黨議員陳俞融今天在市議會痛批盧秀燕說支持適當軍事採購，「我的支持就是傳達訊息」，但鄭麗文看到就支持了嗎？國民黨不再杯葛？盧秀燕則反問「你們在向我求救嗎？」

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陳俞融則痛批，盧秀燕是兩面手法，在美國談「以實力維繫和平」，但回到台灣，面對自己的黨，卻只剩下「傳達訊息」、「適當採購」這種模糊到極點的表述。這種前後落差，就是兩套話術、兩種標準。

民進黨議員林祈烽則表示，盧秀燕與其讓子弟兵放話，倒不如直接說明支持哪一個版本，是支持民眾黨4千多億元，還是國民黨主席鄭麗文3千多億元加N？還是8千多億，還是行政院版本，「如果你不說，我就當作是你是支持行政院版本。」

林祈烽更強調，盧秀燕曾表示選擇支持台灣最有力的方式，應該很後悔把黨主席的位置交給鄭麗文，不知道鄭麗文搞出現在這一個僵局。

盧秀燕表示，她對軍購版本的想法，很多國會議員知道，但是政治上是有高度的，要對國會議員尊重，私下知道，不能下指導棋。

民進黨議員林祈烽要求盧秀燕要說明支持哪一個版本。（林祈烽提供）

陳俞融批盧秀燕軍購案的態度是兩面手法。（記者蘇金鳳攝）

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