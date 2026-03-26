民眾黨議員助理跟老闆不熟？公祭代簽名 3個字糗全錯

一名花蓮網友在社群分享趣聞指出，他在一場公祭現場，看到民眾黨花蓮縣議員傅國淵助理在替老闆簽名時，糗將名字寫錯。（@mashaowill授權使用）

1名花蓮網友在社群分享趣聞指出，他在1場公祭現場，看到民眾黨花蓮縣議員傅國淵助理在替老闆簽名時，糗將名字寫錯，讓他忍不住表示：「笑爛掉，議員助理不會寫老闆的名字。」他將照片PO出後，還有網友表示「3個字錯2個，另1個簡體字」、「以國文老師標準來看，3個字都會被圈紅圈訂正」。

1位網友今日在Threads分享公祭現場來賓簽名簿照片，只見議員傅國淵的簽名中，「傅」字擠在一起，看起來像「傳」；「國」字則寫簡體字；「淵」字則是左右相反寫錯，塗改後訂正。

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貼文PO出後，網友紛紛留言：「太好笑」、「傳國沸是誰」、「這個在民眾黨裡面是正常的」、「說好聽是助理，說白了是公祭大隊」、「3個字錯2個，另1個簡體字，我猜他可能不會繁體字『國』」、「字有夠醜的，以國文老師標準來看，3個字都會被圈紅圈訂正」。

對此，傅國淵回應，相關照片中，被針對的老助理長期跟他跑基層、風吹日曬，對地方的熱誠與服務的熱心，遠比1張名單上的文字來得重要。他批評，人非聖賢，忙碌中偶爾筆誤在所難免，但不應該用這種小失誤來取笑1位認真付出的老人家。

傅國淵說，對於各界指教虛心接受，未來會更細心處理文書細節，最後他也諷刺：「謝謝網軍增加國淵知名度，感激流量。」

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