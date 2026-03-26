海馬士期限剩4天 林楚茵轟藍白「假監督、真刁難」

民進黨立委林楚茵。（資料照）

立法院外交、財政聯席會今（26）日初審政院版、民眾黨團版、國民黨團版國防特別條例草案，朝野僅針對條例主管機關為國防部，以及條例應依照「政府採購法」及相關法令辦理等兩條條文達成共識，其餘條文全數保留，恐影響對美軍購期程。對此，民進黨立委林楚茵表示，請藍白停止「假監督、真刁難」，別錯失台灣壯大防衛韌性的黃金時機！

林楚茵在臉書PO文表示，國防特別條例今天總算送出委員會，但幾乎全案保留協商。

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若依照現在立法院的審查情況，台灣的防衛韌性恐將淪為「看得到吃不到」，海馬士發價書只剩最後4天！發價書（LOA）效期即將屆滿，但現在卻還在審查「特別條例」的階段，再強調一次「還沒審預算、還沒審預算、還沒審預算！」

林楚茵指出，「特別條例」三讀才能送預算來立法院，照這種審查進度，到底怎麼來得及？楚茵來幾個例子，目前台灣的軍購流程就像買「預售屋」，「蓋到哪裡、錢給到哪裡」，並沒有所謂「錢都付清了卻沒拿到貨」的問題，藍白別再造謠軍購延宕！更離譜的是，國民黨提出的特別條例，竟然是「產線延宕」要懲戒台灣官員，送監察院懲處負責的軍官？

林楚茵續指，國際軍購是「賣方市場」，生產期程不是台灣能控制，若因美方產線排程導致交貨延遲，責任不在我方，結果國民黨提出的法案卻把台灣的官員送去懲戒？簡直荒謬至極！但若是可歸責於我方行政機關的疏失，當然要究責！在野黨要監督，權責也應該討論清楚！

林楚茵直言，雖然法案送出委員會是往前了一步，但若藍白在接下來的協商仍然維持只給3800億的態度，國防特別預算根本只是給你希望，不給你成真！請藍白停止「假監督、真刁難」，別錯失台灣壯大防衛韌性的黃金時機！

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