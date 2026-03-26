為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批核二核三擬延役卻搞不定核廢 民團政院前抗議要政府解答

    2026/03/26 12:26 記者陳治程／台北報導
    全國廢核行動平台「反對老舊核電再運轉，堅守非核家園承諾」記者會。（記者劉信德攝）

    全國廢核行動平台「反對老舊核電再運轉，堅守非核家園承諾」記者會。（記者劉信德攝）

    總統賴清德日前拋出重啟現已停役的新北核二廠、屏東核三廠，待台電日後通過自主安全評估即可運轉，經濟部長龔明鑫昨（25）也強調，核二、核三具重啟條件，並將遵循核電重啟3原則執行程序；然而，民團質疑，政府至今仍未與社會達成核安、核廢等議題形成共識就貿然推動，恐讓全民為風險買單，除呼籲修法擴大緊急應變區，也疾呼「核廢要放哪？政府請回答！」

    全國廢核行動平台今（26）偕多個民團齊聚行政院前召開記者會，反對總統賴清德提出核二、核三「再運轉計畫」，並提出「反對老舊核電輕率重啟」、政府明確回答「核廢要放哪」，以及呼籲立院盡速修訂「核子事故緊急應變法」，將核電廠緊急應變計畫區擴大至30公里，強化核應變能力。

    蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅批評，政府稱「核管法」修正延役申請條件，卻未強制政府重啟核電，不該為此找藉口，「想要重啟核電，就要自己扛起重啟核電的政治責任，不要推卸給新法」。她進一步指出，核廢料處置至今無法可循、場址未定，社會共識亦明顯不足，且台灣地震頻繁、人口密集，若核二廠發生事故，該廠30公里內近600萬人「政府有能力撤離安置嗎？」蔡更援引「環境基本法」第23條、「氣候變遷因應法」第5條，強調政府應依法推動非核家園、再生能源，而非回頭發展核電。

    新北新莊市議員參選人、台灣綠黨共同召集人甘崇緯質疑，我國身處地震帶並不適合興建核電，並指出政府若為因應產業需求或戰爭風險，更應發展分散式再生能源及電網韌性，而非回頭仰賴集中、易受攻擊的核電廠，遑論國內對核廢料最終處置並沒有共識，「身為新北市民、新北選民、新北市議員參選人，我要再次地大聲說，我反對核二廠重啟」。

    環境法律人協會理事張譽尹則從歷史脈絡批評，核電在台灣帶有威權時期強制推動的背景，歷經40年才走向非核，如今卻在缺乏溝通下逆轉政策，「賴清德把他的前輩，把我們民主前輩努力40年以上的反核，一句話就推翻」，痛批重啟核電三大前提一項都未達成，提醒若政府執意推動，民間將以選票作為制衡。

    行政院能源及減碳辦公室林參議代表接受陳情書，表示將帶回報告再研議。（記者劉信德攝）

    行政院能源及減碳辦公室林參議代表接受陳情書，表示將帶回報告再研議。（記者劉信德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播