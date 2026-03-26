批核二核三擬延役卻搞不定核廢 民團政院前抗議要政府解答

全國廢核行動平台「反對老舊核電再運轉，堅守非核家園承諾」記者會。（記者劉信德攝）

總統賴清德日前拋出重啟現已停役的新北核二廠、屏東核三廠，待台電日後通過自主安全評估即可運轉，經濟部長龔明鑫昨（25）也強調，核二、核三具重啟條件，並將遵循核電重啟3原則執行程序；然而，民團質疑，政府至今仍未與社會達成核安、核廢等議題形成共識就貿然推動，恐讓全民為風險買單，除呼籲修法擴大緊急應變區，也疾呼「核廢要放哪？政府請回答！」

全國廢核行動平台今（26）偕多個民團齊聚行政院前召開記者會，反對總統賴清德提出核二、核三「再運轉計畫」，並提出「反對老舊核電輕率重啟」、政府明確回答「核廢要放哪」，以及呼籲立院盡速修訂「核子事故緊急應變法」，將核電廠緊急應變計畫區擴大至30公里，強化核應變能力。

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蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅批評，政府稱「核管法」修正延役申請條件，卻未強制政府重啟核電，不該為此找藉口，「想要重啟核電，就要自己扛起重啟核電的政治責任，不要推卸給新法」。她進一步指出，核廢料處置至今無法可循、場址未定，社會共識亦明顯不足，且台灣地震頻繁、人口密集，若核二廠發生事故，該廠30公里內近600萬人「政府有能力撤離安置嗎？」蔡更援引「環境基本法」第23條、「氣候變遷因應法」第5條，強調政府應依法推動非核家園、再生能源，而非回頭發展核電。

新北新莊市議員參選人、台灣綠黨共同召集人甘崇緯質疑，我國身處地震帶並不適合興建核電，並指出政府若為因應產業需求或戰爭風險，更應發展分散式再生能源及電網韌性，而非回頭仰賴集中、易受攻擊的核電廠，遑論國內對核廢料最終處置並沒有共識，「身為新北市民、新北選民、新北市議員參選人，我要再次地大聲說，我反對核二廠重啟」。

環境法律人協會理事張譽尹則從歷史脈絡批評，核電在台灣帶有威權時期強制推動的背景，歷經40年才走向非核，如今卻在缺乏溝通下逆轉政策，「賴清德把他的前輩，把我們民主前輩努力40年以上的反核，一句話就推翻」，痛批重啟核電三大前提一項都未達成，提醒若政府執意推動，民間將以選票作為制衡。

行政院能源及減碳辦公室林參議代表接受陳情書，表示將帶回報告再研議。（記者劉信德攝）

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