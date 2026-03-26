杜秉澄喊話徐巧芯「好日子到頭了」 預告將揭她「收紅錢」等案

杜秉澄今（26）日發文踢爆，國民黨徐巧芯在他被羈押的第14天，特意找人在立法院召開記者會陷害自己，怒批她是「沒有道德底線」的人。（資料照，本報合成）

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦劉向婕與杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣洗錢千萬，台北地院依法將2人分別判刑10年、15年。杜秉澄今（26）日持續在社群發文踢爆徐巧芯「沒有道德底線」的黑料，以及為了政治目的對他落井下石，並預告自己將於月底把她涉嫌「紅錢」等案件，逐一揭露內幕。

杜秉澄今日凌晨透過社群平台Threads發文，控訴徐巧芯在自己被羈押的第14天，為了對他落井下石，找了一個欺負他太太劉向婕的股東，2人還一起在立法院召開記者會來陷害他。杜秉澄進一步控訴，她們還叫岳母去屏東保大告他，「我在台北看守所被台南第三分局警察借訊，我整個傻眼，警察問我你認識蔣心慈嗎，我當下心已冷，結果這個烏龍就是被判不起訴，你怎麼到現在不跟社會大眾說明並道歉？」

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杜秉澄表示，這件事害他當天被移到高強度的舍房，一待就是破台灣紀錄的22個月，「柯文哲的11個月算什麼？MD 2個月算什麼？到底是多怕我出來。好險我在我的延押庭跟法官留下了我的救命浮圈（潛艦、回扣、股票），那位法官就是收押柯文哲的法官。1.5坪小黑屋，沒有充足的陽光空氣水，一隻狗進去一個月都瘋掉。」

文章最後，杜秉澄喊話徐巧芯︰「妳的好日子要到頭了，台灣人的壞日子也到盡頭了」，並預告自己將會在月底「一件一件事」慢慢講，其中涉及的「紅錢」的部分，他會最先講出來。另外，杜秉澄還在留言區補充，「至於妳身邊的鬼，看到趕緊收集證據準備反水她走人，不然老天照樣不留情。」

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