獨家》李貞秀中配紀錄片有詭！官員曝有腳本 中國導演僱台人所拍

中配李貞秀有雙重國籍爭議，至今仍未放棄中華人民共和國國籍。（資料照）

中配李貞秀雙重國籍爭議延燒，前央視記者、中國籍網紅王志安日前在YouTube頻道上架《此岸，對岸—陸配在台灣》紀錄片，遭網友質疑是中國大外宣。據中國媒體報導，該片日前在台中放映，李貞秀親自出席觀影，在過程中數度感動落淚；知情官員向本報透露，該片是中國導演李波僱用台灣影視人員在台拍攝，再拿回去剪接後製的。

據了解，《此岸，對岸—陸配在台灣》由前央視主編李波擔任導演，該片以李貞秀、史雪燕、鄧萬華等中配為對象，前進立法院等地拍攝，探討中配「公職參選」的困難，形塑李貞秀等中配在台灣是被壓迫的群體。

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李貞秀在紀錄片中聲稱，執政黨帶頭發起的大罷免，讓中配族群承受很大壓力，如果通過不知道會推出什麼樣封殺中配的法案，還好大失敗。大家現在都有一個信念，絕對不能退，「因為我這一步退了，整個陸配未來在台灣的政治前途或是任何的公職之路，永無出頭之日，所以我不會退」。

值得注意的是，3月22日民團在台中舉行紀錄片放映會，活動宣傳海報提到「我是大陸妹：從5位陸配在台灣的影像紀錄，看38萬大陸新娘的遭遇與未來」，邀請李貞秀、上官亂、秋涼等中配出席觀影，並與觀眾座談，李貞秀在過程中數度感動落淚。

李波錄製一段影片指稱，《此岸，對岸》是一部反映中配生活的作品，這群女人身處政治夾縫中，此岸是婆家，對岸是娘家，各種矛盾疊加，她們承受著外界難以想像的壓力。我們只希望台灣有關部門，不要再為難這群在這片土地上生兒育女、默默做出了自己貢獻的女人。

關於中國導演來台拍攝紀錄片是否有向政府申請？知情官員受訪表示，據了解，李波是僱用台灣影視人員在台拍攝，再拿回去剪接後製的。如果是在院線播映或電視台上映的影片，必須經過文化部的審核，私下播映的不用。

官員指出，那場看來是親共團體自己辦的放映會，紀錄片是僱用台灣影視人員在台拍攝，他們就按照「腳本」去做採訪和跟拍，其實不難。不過，李波的資金從哪來？誰請他做這個題目？這是我們想要知道的。

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