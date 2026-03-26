京華城宣判》柯文哲親筆「下條子」指示？不可忽視的事實

前台北市長柯文哲在京華城案中被控收賄、圖利，台北地院今天即將宣判。（本報合成）

前台北市長柯文哲在京華城案中被控收賄、圖利，台北地院今天即將宣判，他在審理期間一再主張對於研議過程「不知情、未下指示」，檢廉掌握柯為了加速通過京華城容積案，曾多次親筆在文書上寫便利貼「手諭」，指示下屬「怎麼做都行，快就好」、「行政流程加速，早日完工」等語，是本案不可忽視的事實。

柯文哲在第一市長任內，曾收到威京集團主席沈慶京轉交欲增加京華城容積率的陳情書，柯寫便利貼交辦給時任副市長林欽榮研議，林當時即建議應回歸容積率管制、應透過行政訴訟處理，以降低後續爭議。

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檢察官認定，柯正是因為知悉案情敏感，才未在公文上直接寫意見，而是以便利貼「手諭」要求審慎處理。

2020年10月，柯又疑有沈慶京手筆註記的京華城完工藍圖上，親筆寫便利貼，下紙條指示時任副市長兼都委會主委彭振聲：「TO彭副：京華城對容積率已經死心了，希望行政流程加速、早日完工」，希望案子早日完成京華城案。

檢方認定，柯的這項明確指示，讓市府相關局處對原本不在都更區的京華城，參採都更容獎，給予20%容積獎勵，換算樓地板面積近12萬平方公尺、利益達121億元，且不須依「土管條例」回饋7成獲利給市府，引發重大圖利質疑。

北檢指控，2021年柯文哲明知議員苗博雅等人已於質詢時，公開反對無法律依據即放寬京華城容積率，柯仍在京華城子公司鼎越公司的陳情書上親筆批示：「To產業局長，怎麼做都行，快就好，公文往返，不如大家當面確認，已花了兩個月」，迫使產發局收下沒有局處要收的京華城回饋土地。

監察院2024年1月通過糾正台北市政府處理，認為京華城案是「特權特快車」有5大違失，柯文哲要求彭振聲重新審視全案，彭於同年5月傳訊息給柯：「收到，也全部聽了一遍，主席都有一一徵詢各委員意見，都發局及申請單位也都有詳細答覆，內容好像比糾正文的內容更為真實」等。

3天後，柯文哲回傳訊息給彭振聲稱：「既然是共識決，就這樣解釋了。」這段對話過程被檢方認定為柯、彭是在勾串，企圖甩鍋給都委會全體委員。

檢廉傳喚多位都委會委員作證，發現多名委員在會中都表達反對增加京華城容積率，質疑適法性、對價性不成比例，會議表面上雖採共識決，實際上卻等同於「主席說了算」，就算委員有不同意見，主席彭振聲還是下了結論決定通過。

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