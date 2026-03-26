赴美談到軍購！ 盧秀燕： 台灣需肩負防衛自己國家的重責大任

市長盧秀燕表示， 台灣需肩負防衛自己國家的重責大任。（記者蘇金鳳攝）

台中市議會今天（26日）安排專案報告，對於市長盧秀燕訪美提及軍購問題，再度引起議員關心；盧秀燕表示，身為中華民國一份子，只要能夠為國家好，為台灣安全，大家都應該為台灣盡心，台灣需肩負防衛自己國家的重責大任， 適當的軍事部署及武器的採購是必須， 是基於中華民國安全，不是為美國，不是為民進黨中央。

國民黨台北市議員劉士州今天針對軍購問題提出質詢，劉士州表示，民進黨要市長盧秀燕處理軍購，盧秀燕不是執政黨，然而，盧秀燕把台灣正確民意轉達給美國，民進黨應該要盧秀燕站在一起。

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盧秀燕則表示，她不是中央官員也不是中央執政黨，身為中華民國一份子只要能夠為國家好，為台灣安全，大家都應該為台灣盡心，她也會儘量幫忙，她也建議執政黨中央要釋出善意，儘量化解、儘量溝通。

盧秀燕強調，如果幫得上忙，不是為民進黨、不是為了美國，是為了台灣的安全，是為了中華民國的利益，她再次強調，台灣自己肩負防衛自己國家的重責大任， 適當的軍事部署及武器的採購是必須， 是基於中華民國安全，不是為美國、不是為民進黨中央。

國民黨議員劉士州表示，盧秀燕訪美，民進黨應支持。（記者蘇金鳳攝）

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