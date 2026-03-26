為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    赴美談到軍購！ 盧秀燕： 台灣需肩負防衛自己國家的重責大任

    2026/03/26 12:02 記者蘇金鳳／台中報導
    市長盧秀燕表示， 台灣需肩負防衛自己國家的重責大任。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕表示， 台灣需肩負防衛自己國家的重責大任。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議會今天（26日）安排專案報告，對於市長盧秀燕訪美提及軍購問題，再度引起議員關心；盧秀燕表示，身為中華民國一份子，只要能夠為國家好，為台灣安全，大家都應該為台灣盡心，台灣需肩負防衛自己國家的重責大任， 適當的軍事部署及武器的採購是必須， 是基於中華民國安全，不是為美國，不是為民進黨中央。

    國民黨台北市議員劉士州今天針對軍購問題提出質詢，劉士州表示，民進黨要市長盧秀燕處理軍購，盧秀燕不是執政黨，然而，盧秀燕把台灣正確民意轉達給美國，民進黨應該要盧秀燕站在一起。

    盧秀燕則表示，她不是中央官員也不是中央執政黨，身為中華民國一份子只要能夠為國家好，為台灣安全，大家都應該為台灣盡心，她也會儘量幫忙，她也建議執政黨中央要釋出善意，儘量化解、儘量溝通。

    盧秀燕強調，如果幫得上忙，不是為民進黨、不是為了美國，是為了台灣的安全，是為了中華民國的利益，她再次強調，台灣自己肩負防衛自己國家的重責大任， 適當的軍事部署及武器的採購是必須， 是基於中華民國安全，不是為美國、不是為民進黨中央。

    國民黨議員劉士州表示，盧秀燕訪美，民進黨應支持。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨議員劉士州表示，盧秀燕訪美，民進黨應支持。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播