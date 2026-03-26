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    首頁 > 政治

    喜劇專場賣票稱「台灣區」挨轟！ 黃豪平道歉：趕上架沒斟酌

    2026/03/26 12:18 即時新聞／綜合報導
    黃豪平賣票資訊標註「台灣區」。（圖擷取自Threads）

    黃豪平賣票資訊標註「台灣區」。（圖擷取自Threads）

    知名脫口秀藝人黃豪平，近日在社群宣傳單口喜劇專場表演，但在賣票資訊上卻稱「台灣區場次開賣」，讓不少網友質疑：「講台灣就好，幹嘛講『台灣區』？」覺得既突兀又刻意。對此，黃豪平在社群上親自解釋是「誤用」，「趕著上架沒有在用詞上多方斟酌」，並表示對被冒犯的人感到抱歉。

    黃豪平昨（25）日晚間9點在臉書粉專發布「重大通知」，表示《黃豪平單口喜劇專場：只是喜劇演員》將在4月1日開賣。但不知為何，開賣資訊卻突兀的寫上「台灣區場次開賣」。

    該貼文隨即被截圖轉至Threads，轉貼網友質疑：「台灣區？誰可以跟我解釋一下？」並表示貼文下方提到美國，「美國就叫美國，台灣叫台灣區？」

    黃豪平今日現身該貼文下方留言解釋，表示就是「區域」、「位置」的劃分，並沒有任何意思，「趕著上架沒有在用詞上多方斟酌，對於認為被冒犯到的人感到很抱歉，如果我誤用了某個用法，我也可以更正。」

    目前在臉書貼文中，他已經將「台灣區」改為「台灣」。針對下方網友留言批他是「小丑」，他也回應：「我是大丑，我值得被嘲笑，因為我常犯蠢。」

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    黃豪平昨（25）日晚間9點在臉書粉專發布「重大通知」，表示《黃豪平單口喜劇專場：只是喜劇演員》將在4月1日開賣。（圖擷取自黃豪平臉書）

    黃豪平昨（25）日晚間9點在臉書粉專發布「重大通知」，表示《黃豪平單口喜劇專場：只是喜劇演員》將在4月1日開賣。（圖擷取自黃豪平臉書）

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