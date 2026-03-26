京華城宣判》揭合議庭超強背景！ 審判長號稱「百億犯罪剋星」

擁有「百億犯罪剋星」稱號的江俊彥。（資料照）

前台北市長柯文哲涉犯京華城案、政治獻金等案，被台北地檢署依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴，並被檢方求刑28年6月，全案於去年12月辯論終結，而負責審理這件錯綜複雜的司法案件的，便是由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢所組成的法界黃金陣容。其中，江俊彥還曾經手「幸福人壽百億掏空案、潤寅詐貸案」並擁有「百億犯罪剋星」的稱號。

審判長江俊彥為司法官訓練所39期結業，目前已在北院任職將近20年，他近日因為主審柯案再度頻頻登上媒體版面，情緒穩定且極具耐心的他在開庭期間表現溫文儒雅且不時語帶幽默，總讓庭上的氣氛在嚴肅後能暫獲喘息。

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不過，看似斯文而溫柔的江俊彥，下起手卻總讓金融罪犯不寒而慄，過去，他曾於2016年審理「幸福人壽百億掏空案」當時面對外界的各種施壓，江俊彥仍對被告鄧文聰重判28年，刑度遠超檢方起訴時求刑的21年。

此外，過去他也曾主審史上金額最龐大的詐貸案「潤寅詐貸案」全案不法金額高達472億元，合議庭在他的帶領下依法重判了楊文虎、王音夫妻檔26年、28年刑期，經此一戰他更獲得「百億犯罪剋星」的稱號。近期除柯文哲一案外，他也審理藝人夏于喬父親夏世紘所涉吸金案，並判其2年4月。

受命法官許芳瑜為司法官訓練所52期結業，外型清秀極具氣質的她於2022年進入重金庭後承審各類龐雜金融案件，其中有兆豐金前董座招待案、花蓮富里鄉長賄選案，以及廣為人知的「im.B吸金案」。近期網紅「仙塔律師」李宜諪所捲入的靈骨塔詐騙案也由她承審，而性格溫順的她過去曾在審理柯案時，因為檢辯雙方鬥嘴不停而罕見動怒。

陪席法官楊世賢為司法官訓練所55期結業，過去審理的也多為社會關注案件，如媒體人彭文正自訴蔡英文律師妨害名譽案、藝人「雞排妹」鄭家純（現名：鄭采勻）公開網紅陳沂手機號碼案、震驚社會的「台版地面師案」。

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