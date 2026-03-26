為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宣判前聲援升溫 小草秀刺青喊「KP清清白白」

    2026/03/26 14:36 即時新聞／綜合報導
    小草在身上刺青。（記者王冠仁翻攝）

    小草在身上刺青。（記者王冠仁翻攝）

    前台北市長柯文哲涉京華城案、政治獻金案，檢方依照圖利、違背職務收賄罪、公益侵占、背信罪起訴並求刑28年6月，台北地院也將在今天下午宣判。今天下午，陸續有近百位柯文哲支持者「小草」，現身台北地院外意見表達區。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出其中一名小草嗆民進黨的影片，旁邊還有小草秀出身上刺青「KP清清白白」。

    前台北市長柯文哲深陷京華城等弊案，今日下午將進行一審宣判，不少小草為了聲援柯文哲，聚集在北院前意見表達區，警方說，今天下午1時許，陸續有小草前往北檢和北院外警方規劃的意見表達區。支持者高舉標語、旗幟，也接連接受媒體訪問，表達支持。

    臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出小草怒嗆民進黨「沒證據、沒金流，憑什麼羈押柯文哲，民進黨不要太過分」旁邊有小草露出胸口的刺青，上面寫著「KP清清白白 心存善念 盡力而為。」

    網友們紛紛留言「小草刺那點青在吵什麼我全身多刺青還被關呢你們」、「有金流有證據你看的懂嗎，枯草」、「人草看樣子就知道」、「那個一直露胸的是要做啥？」、「阿北的兒子都沒有這麼有心了」、「草本植物是無腦」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播