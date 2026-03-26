宣判前聲援升溫 小草秀刺青喊「KP清清白白」

小草在身上刺青。（記者王冠仁翻攝）

前台北市長柯文哲涉京華城案、政治獻金案，檢方依照圖利、違背職務收賄罪、公益侵占、背信罪起訴並求刑28年6月，台北地院也將在今天下午宣判。今天下午，陸續有近百位柯文哲支持者「小草」，現身台北地院外意見表達區。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出其中一名小草嗆民進黨的影片，旁邊還有小草秀出身上刺青「KP清清白白」。

前台北市長柯文哲深陷京華城等弊案，今日下午將進行一審宣判，不少小草為了聲援柯文哲，聚集在北院前意見表達區，警方說，今天下午1時許，陸續有小草前往北檢和北院外警方規劃的意見表達區。支持者高舉標語、旗幟，也接連接受媒體訪問，表達支持。

請繼續往下閱讀...

臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出小草怒嗆民進黨「沒證據、沒金流，憑什麼羈押柯文哲，民進黨不要太過分」旁邊有小草露出胸口的刺青，上面寫著「KP清清白白 心存善念 盡力而為。」

網友們紛紛留言「小草刺那點青在吵什麼我全身多刺青還被關呢你們」、「有金流有證據你看的懂嗎，枯草」、「人草看樣子就知道」、「那個一直露胸的是要做啥？」、「阿北的兒子都沒有這麼有心了」、「草本植物是無腦」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法