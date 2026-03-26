馬英九過氣成失智老人！ 邱毅曝金溥聰「誤判」：送賴清德大禮

前國安會秘書長金溥聰。（資料照）

馬英九基金會人事風波持續延燒，前國安會秘書長「金小刀」金溥聰也牽連在內，甚至被視為幕後主導者。前立委邱毅指出，金溥聰過去對政局有威脅性，是仗著背後兩股力量，第一是馬英九莫名的信任，第二是來自《蘋果日報》創辦人黎智英集團的支持。「不過，這次他誤判了，馬英九已經過氣，甚至成了失智老人。黎智英也在香港監獄服刑。」

邱毅今日在臉書發文表示，失去了馬英九和黎智英，金小刀就是無牙老虎。如果他還錯估形勢胡亂出刀，最後一定是慘敗收場，更使他悉心營造的紙老虎形象破滅。邱毅認為，這次金小刀挑起馬英九基金會風波，表面是攻擊蕭旭岑，其實在劍指鄭麗文，想破壞兩岸交流，直接消滅國民黨內的親中派。

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「但他為什麼臨老入花叢，心臟都裝了好多支架了，還冒著生命危險幹這檔傻事呢？」邱毅指控，說穿了就是替「美國佬」服務，向美國表達他效忠的剩餘價值。

邱毅認為，其實不能孤立看這一事件，包括先前資深媒體人趙少康指中共介選國民黨主席選舉、朱立倫宴請立委另立黨中央，有人呼籲支持賴清德軍購特別預算，其間都具有高度的關聯性，背後都受一隻黑手在指揮，這支黑手應該就是美國。「金小刀想求表現，爭取美國老爹青睞，這招也真是夠狠夠損。」邱毅指控，他利用馬英九的失智昏聵，以蕭旭岑為箭靶，將此事件司法檢調化，等於送給賴清德一個大禮。

邱毅最後問，蕭旭岑是國民黨副主席，銜鄭麗文之命負責兩岸交流，催生習鄭會成形。所以賴清德以國安情治辦案，必然搜索國民黨中央，傳喚鄭麗文到案，甚至羅織成罪。「那九合一選戰還要打嗎？」

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