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    首頁 > 政治

    批李四川選新北不做功課 林楚茵狠酸：國影二期時序全搞錯

    2026/03/26 12:28 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    國民黨新北市長參選人李四川昨日表示，國家電影及視聽文化中心（簡稱國影）二期工程新北已等6年，過去無論在高雄或台北參加多次行政院會議，包括蘇貞昌任行政院長期間，從未聽聞中央要建設二期，如今年底仍無進展，如果中央不興建，就由他來興建。對此，民進黨立委林楚茵酸說，「想當新北市長卻不做功課，拿錯誤時序賣弄當年經驗，結果只是膨風講古，愈講愈漏氣」。

    「中央早有作為、李四川講古瞎掰話當年」林楚茵今日於社群平台發文痛批，2020年10月，李四川根本不能參加行政院會，卻還說中央不幫忙，根本當場穿幫。行政院宣布協助國影二期時，李四川早已離開高雄市府、回到民間，直到2022年12月才出任台北市副市長。

    林楚茵諷刺地說，李四川「現在想選新北市長，卻連國影二期的基本時序都搞錯。看來，李四川真的跟新北很不熟！」

    新莊在地的民進黨議員翁震州指出，李四川說從高雄市副市長任內開始沒聽過中央要建設國影二期，再次凸顯李四川過去根本不關心新北，了解國影中心二期的人就會知道，行政院在2020年就做出決策，興建計畫由中央全額負擔，包含典藏片庫等影視音產業的修復及保存相關建設。

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    國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

    國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

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