徐春鶯案恐讓民眾黨解散？ 鍾佳濱：嚴重性不亞於統促黨

民進黨立委鍾佳濱。（記者田裕華攝）

原擬列入民眾黨不分區立委名單的中配徐春鶯，因涉犯「反滲透法」等罪被起訴。民進黨立委鍾佳濱今（26日）指出，起訴書揭露其受中共黨政軍指使進行統戰，嚴重性不亞於統促黨，若國內政黨因滲透而危害憲政秩序，恐面臨內政部依法向憲法法庭聲請解散。

民眾黨2023年原擬將台灣新住民發展協會理事長徐春鶯列入不分區立委名單，引發爭議後，徐春鶯婉謝提名。新北地檢署昨指出，徐春鶯涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，並受中共指示替指定候選人站台造勢，依「反滲透法」等罪起訴。

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針對徐案是否影響民眾黨，鍾佳濱受訪表示，從檢方的起訴書內容中，看到一個非常憂心的發展，若徐春鶯真的接受中共黨政軍人士指令，成為國內的協力者，負責與國內政黨接觸、甚至共謀進行統戰作為，其嚴重性可能不亞於現在面臨被內政部聲請違憲解散的統促黨。統促黨過去在國內行徑非常囂張，不只是一般民眾認知的黑幫，更是公然接受中共黨政軍資助。

鍾佳濱進一步分析，根據「憲法訴訟法」第77條規定，政黨若危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者，主管機關內政部可向憲法法庭提起解散政黨的憲法訴訟。而徐春鶯的作為，會否危及過去擬提名她的民眾黨，要看後續發展。

不過，鍾佳濱提醒，若是在中華民國的國會有席次，或是經過民意考驗的政黨，因此牽連而面臨到統促黨的命運，不只對該政黨是一個非常嚴重的打擊，對台灣的民主憲政也是嚴重傷害。民進黨非常不願看到，台灣民主憲政建立起健全政黨競爭的過程中，由於中共黨政軍勢力的滲透，利用某些人士破壞台灣的民主憲政體制。

鍾佳濱強調，從徐春鶯在在起訴書當中所呈現的言行，很可能呈現的就是這樣的風險及危害，希望不管是哪個政黨、政府機關或社會大眾，都要嚴陣以待。

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