柯文哲案今宣判 葉耀元：負面形象深植人心要取得政治聲量機會渺茫

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，被控收受威京集團主席沈慶京1710萬元賄賂，護航圖利京華城取得價值121億餘元的20％不法容積獎勵，今（26）天下午將一審宣判；對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，柯文哲的案子不管怎麼判，都不會衝擊台灣未來政治版圖，因為民眾黨跟柯文哲本來就不具有可以跟民進黨與國民黨競爭的資源跟民意基礎。

葉耀元在臉書PO文表示，民眾黨跟柯文哲本來就不具有可以跟民進黨與國民黨競爭的資源跟民意基礎。柯文哲會選上台北市長，跟民進黨的禮讓還有2018泛綠沒有回歸有關。柯文哲選總統選不上，不是因為藍白合失敗（本來就合不了），而是他不存在超越藍綠的支持率。

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葉耀元指出，柯文哲的案子就是一個簡單的侵佔背信，今天下午不管怎麼判，都不會改變柯文哲無法回歸政治舞台的結果。這樣說好了，你覺得柯文哲今天再選一次台北市長，有可能拿蔣萬安一半的票數嗎？柯文哲過去這2年的負面形象已經深植人心，除非是紮到地下300公尺的小草，否則多數人已經對他失去信心。

葉耀元續指，黃國昌的昌粉跟柯文哲的柯粉其實是兩個不同的群體，黃國昌想要把民眾黨「昌粉化」，且民眾黨現在多數的決策方式柯文哲並沒有辦法直接干涉，所以柯文哲要取得政治聲量的機會根本就渺茫，大概今天下午的一審宣判就是最後的高點了。

葉耀元直言，根據起訴書，徐春鶯的共諜案跟民眾黨有盤根錯節的關係。民眾黨要甩掉中共同路人的這個形象，大概是沒機會了。所以說過很多次，2028就是民眾黨的末日，敬請大家期待。

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