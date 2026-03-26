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    首頁 > 政治

    中共官員問「李貞秀接班沒問題吧？」 學者：隱蔽戰線已進入核心

    2026/03/26 10:41 記者陳鈺馥／台北報導
    民眾黨前新住民委員會主委、中配徐春鶯違反「反滲透法」被起訴。檢方偵辦發現，徐女長期與上海市統促會副主任孫憲密切往來，雙方多次討論接班布局，孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？」（資料照）

    民眾黨前新住民委員會主委、中配徐春鶯違反「反滲透法」被起訴。檢方偵辦發現，徐女長期與上海市統促會副主任孫憲密切往來，雙方多次討論接班布局，孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？」（資料照）

    民眾黨前新住民委員會主委、中配徐春鶯違反「反滲透法」被起訴。檢方偵辦發現，徐女長期與上海市統促會副主任孫憲密切往來，雙方多次討論接班布局，孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？」；學者今日示警，徐春鶯案凸顯中國的隱蔽戰線，已經有能力接近甚至進入台灣政治運作的核心。

    2024年3月間，徐春鶯將民眾黨不分區立委候補人選李貞秀的個資傳送給孫憲，並同步分享地方選舉新聞。同年11月，孫憲詢問：「李貞秀接班應該沒問題了吧？我們這邊昨天還提起她，我不熟悉，就沒多講話」；徐春鶯則回覆，「我下週會和民眾黨社發部主任碰面，談年底活動的事，他們應該會要求讓李參與」。

    2025年8月，孫憲建議，「如果民眾黨想把陸配事件再次發酵的話，不管李貞秀能不能上任，動作一定要做，做出來之後再由陸委會宣佈其因國籍問題不能上任，然後再讓麥玉珍繼續」。

    東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗受訪表示，徐春鶯案凸顯中國的隱蔽戰線，已經有能力接近甚至進入台灣政治運作的核心。這起案件真正的警訊是，中國滲透路徑已經改變。過去多半停留在基層或社團層次，現在已開始往制度內部移動。

    洪浦釗指出，從徐女與中國官員的聯繫、回報政治情勢，到人選安排與議題操作，這些訊號放在一起看，就不會是單一事件，而是一段長期累積的過程。

    據分析，隱蔽戰線最難防之處，在於它不是一次行動，而是附著在日常身分與正常往來中。等到社會察覺時，通常已發展一段時間，發現時已經走到體制內。

    洪進一步說，台灣目前應對仍停留在事後處理。司法偵辦、政治責任追究，多半是在事件曝光後才啟動。面對長期布局的滲透模式，這種節奏一定跟不上，因為當制度開始反應時，影響往往已經形成。

    洪浦釗建議，需補強前端的風險管理，包括關鍵職位的基本揭露機制、敏感資訊的接觸與分流管理，以及對接受境外指示或回報政治資訊行為的明確法律界定。當外部力量長期經營滲透，如果內部沒有相應機制，開放反而會變成漏洞。

    他強調，徐春鶯案只是讓問題浮上檯面的其中一角。真正的挑戰，是那些還沒被看見的部分。行政與立法部門不能各自為政，必須儘快補上制度缺口，透過法制調整與執行機制，把防線往前推，而不是停留在事後補救。

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