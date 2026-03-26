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    首頁 > 政治

    起訴書揭民眾黨挖角徐春鶯入黨 陳方隅：民眾黨被滲透的很驚悚

    2026/03/26 11:52 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    曾任台灣民眾黨新住民委員會主委、中國籍配偶徐春鶯昨已遭違反《反滲透法》起訴，網紅四叉貓昨起開始「導讀」徐春鶯起訴書，發現2023年4至6月期間，前民眾黨立委黃珊珊跟民眾黨秘書長周榆修多次邀約徐春鶯洽談，希望能夠延攬徐擔任白營新住民主委，並願意將徐列入民眾黨不分區立委名單。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅直呼，「這整個黨都已經被中共滲透，看了內容，真的是很驚悚」。

    陳方隅發文，這兩年來有一個外媒記者很喜歡詢問，但他實在很難回答的問題為「為什麼柯文哲民眾黨要整個貼在國民黨身上？」

    按照政治學的最基本的理論，一個擁有關鍵席次的關鍵少數小黨，理論上只要保持在中間，就可以兩邊勒索，跟兩個大黨要到幾乎所有自己想要的法案。而兩個大黨也會為了通過自己的法案而同意小黨的要求。

    陳方隅直言，「用膝蓋想都知道，柯民眾黨應該要保持在中間，這樣子就無敵了，可以操控立法院4年耶！大家都要聽他們的耶！」

    陳方隅大酸，「結果不是，黃國昌直接變成『傅隨組織、萁意博士』，這完完全全違反政治學最基本的常理。更不用說，這個人以前曾經多次公開發誓要消滅中國國民黨的呢」。現在一切真相大白了，徐春鶯的起訴書裡面完整揭露他們黨跟中國的關係。

    看中共的統戰多強大。想想看，是誰在餵養流量給那些白藍陣營的網紅與政客們的直播節目？是誰在給錢給資源讓這些人選舉？

    陳方隅最後說，這幾年這樣鬧一下就有國會多數了呢。更慘的是，中國國民黨被滲透的狀況又是如何呢？狀況絕對不會比民眾黨更好。不然，鄭麗文是怎麼選上黨主席的？保護民主制度、「維持現狀」，真的很不容易。

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