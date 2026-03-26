黃國昌看不懂起訴徐春鶯新聞稿 黃帝穎批「法盲」、被法院卷證打臉

律師黃帝穎表示，黃國昌「法盲瞎挺」徐春鶯，直接被法院公開審理卷證打臉，實在丟臉至極。（資料照）

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯因涉犯「反滲透法」等罪遭起訴，民眾黨主席黃國昌昨（25日）批評新北地檢署的新聞稿，強調「他已經看不懂這個是法律人還是民進黨側翼寫的東西」。對此律師黃帝穎表示，黃國昌「法盲瞎挺」徐春鶯，直接被法院公開審理卷證打臉，實在丟臉至極。

黃帝穎指出，徐春鶯涉犯詐欺、違反《銀行法》與《反滲透法》等罪被收押，昨遭新北地檢署起訴，全案移審至新北地院，法官全程公開審理，最後裁定徐春鶯接續收押禁見。然而黃國昌連徐春鶯起訴書證據清單都還沒看，就對檢察官亂噴政治口水，中共官員與徐春鶯微信對話手機全被查扣，均有卷證可稽，黃國昌瞎挺徐春鶯，被法院公開審理卷證打臉，實在丟臉至極。

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黃帝穎表示，法院審理徐春鶯起訴卷證，驚見中共官員孫憲等人對話紀錄有「統戰部有任務給我」等話語；另外，徐曾於2023、2025年有刪對話、重置手機等紀錄，認定她犯後避重就輕，態度不佳，有逃亡、串證之虞，因此裁定羈押禁見。黃帝穎對此也質疑：「中共竟能指定徐春鶯的不分區接班人李貞秀？民眾黨奉命踐踏國籍法瞎挺李貞秀到底？」

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