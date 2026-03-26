昔喊抹紅！徐春鶯遭起訴 顏擇雅酸柯文哲：鐵證出來了

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

曾任台灣民眾黨新住民委員會主委、並一度名列不分區立委安全名單的中配徐春鶯昨已遭違《反滲透法》起訴，網紅四叉貓昨起開始「導讀」徐春鶯起訴書，沒想到發現2023年4至6月期間，前民眾黨立委黃珊珊跟民眾黨秘書長周榆修多次邀約徐春鶯洽談，希望能夠延攬徐擔任民眾黨新住民主委，並願意將徐列入民眾黨不分區立委名單。對此，作家顏擇雅表示，過往指稱民眾黨跟中共之間「怪怪」的，總被柯文哲回擊說綠營「只會抹紅」，如今「鐵錚錚的證據出來了」。

顏擇雅今日於臉書發文，她知道有綠營有許多人都在期待今下午的宣判。「我沒有。我相信，不管法官判柯文哲多久，一定還是有天真的年輕人認定柯是被賴清德迫害，覺得柯黑是被民進黨洗腦。我一想到這種世代鴻溝，就覺得煩。」

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但昨天公佈的，新北地檢署對徐春鶯提出的起訴書，讓她看了心情極好，太棒了，非常想慶祝。從前我們指稱民眾黨跟中共之間怪怪的，總被柯文哲回擊說綠營「只會抹紅」，讓綠營啞巴吃黃蓮。現在好了，鐵錚錚的證據出來了。

顏擇雅直指，「像民眾黨這樣，我覺得是比國民黨更可惡千倍萬倍的。」國民黨至少不遮掩，願意接受民意檢驗。民眾黨卻是偷偷摸摸。讓我想到中天老闆蔡衍明指稱柯文哲的名句：「上門十多次，都從後面來。」

顏擇雅最後說，她可以理解年輕世代的政治看法跟中老年不一樣，但希望他們如果要選一個政治偶像，能選一個光明磊落一點的。「這不只是人格問題，也牽涉到台灣的民主品質。不透明就是逃避民意檢驗，大家投票是在投什麼？」

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