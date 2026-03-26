1.25兆國防特別預算今初審 顧立雄喊話：院版7大項缺一不可

國防部長顧立雄出席國防、財政委員會聯席會議審查國防特別條例草案等案，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

立法院今（26）日初審行政院版、立院民眾黨團版、立院國民黨團版的國防特別預算條例草案。國防部長顧立雄上午再度喊話，國防部提出版本的7大類項目經過長時間縝密規劃，7大項缺一不可。

立法院外交及國防委員會今日審議行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、立院民眾黨團版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、立院國民黨團版「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」。

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顧立雄會前受訪表示，國防部還是要特別強調，院版7大類項目經過長時間縝密規劃，具有系統性及完整性，7大項缺一不可。

院版7大項為行政院版草案第4條所提及的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購之項目」，包含「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「人工智慧輔助與指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵察系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」。

針對無人載具及AI項目，顧立雄說明，從俄烏戰爭及美伊衝突，可以發現無人載具在新型態戰爭中發揮關鍵性影響力，無人機部分，一定要在此地建構具有強韌防衛韌性的國防自主生產能力，希望透過特別預算有「長單」、規模效應，助推國內無人機產業，透過迭代創新、不斷提升，才能真正達到島嶼防衛作戰所需的關鍵力量。

顧立雄解釋，AI部分，國防部在週一專案報告已說明，不管是從整體防空、聯合反登陸、整體國土防衛作戰的觀點來看，AI指揮輔助決策功能都貫穿全場的，國防部認為AI建置非常有必要，也希望無人機及AI這兩項，不分朝野都能予以支持。

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