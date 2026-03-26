共軍3艘船就癱瘓台灣GPS？廖宏祥：「PNT韌性」應納核心戰略

圖為中國解放軍軍艦。（路透檔案照）

中國不放棄武力併吞台灣，如果全球衛星導航系統（GNSS/GPS）訊號突然消失，台灣會變成什麼樣子？前麥道航太（McDonnell Douglas）駐台代表廖宏祥受訪示警，這並非科幻電影的情節，而是現代電子戰中迫在眉睫的威脅。台灣對GPS的依賴已達到「生存」的程度，若忽視PNT（定位、導航、授時）訊號的韌性，一旦遭遇長時間干擾，國家運作將陷入混亂。

廖宏祥說明，一般人以為GPS只是用來導航，但在關鍵基礎設施中，最重要的其實是授時。現代社會的運作依賴精確的時間同步，這與定位（Positioning）和導航（Navigation）合稱為PNT。「我們的5G基地台、發電廠與變電站，乃至金融市場的每一筆交易，都依賴GPS Stratum1每日奈秒等級的誤差精確時間」。

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廖宏祥解釋，他從2020年開始在國內倡議PNT韌性，但為政者至今仍無策略與行動，令人擔憂。台灣若失去GPS授時訊號，輸配線電網可因相位失衡導致連鎖大停電，電腦與手機通訊網路將因時間不同步而崩潰，股市與銀行也會因時間戳記失效而無法運作。

廖宏祥特別提到俄羅斯在烏克蘭戰場和波羅的海區域的電子戰行動。他指出，俄軍頻繁使用「干擾」與「欺騙」手段。干擾是單純遮蔽訊號，讓GPS接收機無效；欺騙則是發射偽造訊號，誘導無人機或飛彈導航系統偏移至錯誤位置。

「據國際觀測，波羅的海地區已有數千架次民航機遭遇GPS異常，這是俄羅斯針對北約國家的混合戰。」廖宏祥說，這種手段具有「低成本、高收益」與「可否認」的特性。對台灣而言，中國若在台海周邊發動大規模GPS干擾與欺騙，台灣所有原子鐘在失去外部校時訊號後，誤差會隨時間線性或非線性增加。若GPS攻擊持續超過數天或數週，電力調度、金融交易與通信網路的相位同步將逐漸崩潰。而且高階原子鐘成本極高且維護複雜，難以在全國數萬個銀行、網路節點、與變電所全面部署。

廖宏祥估計，解放軍只要在台灣西邊部署2艘至3艘船舶，加上幾架無人機平台，配備大功率的GPS干擾器，甚至不用封鎖，就可以達到「不戰而屈人之兵」的效果。

廖宏祥解釋，單純依靠原子鐘無法維持軍事的精準打擊能力。國軍現役的愛國者飛彈、海馬斯多管火箭系統、以及多款GPS導引炸彈，皆依賴衛星定位與授時。一旦PNT訊號受阻，精準打擊能力將大幅縮水，國軍戰力將面臨嚴峻挑戰。因此國防部應盡速推動受控接收模式天線（CRPA）和其它技術的普及，強化無人機與飛彈系統的抗干擾能力。

在經濟民生方面，廖宏祥引用英國一項權威研究，該報告顯示，若英國失去GNSS訊號7天，經濟損失將高達76 億英鎊（約3000億新台幣）。

「這還是以英國為例，若考慮台灣當面的解放軍威脅，衝擊會更驚人！」廖宏祥分析，台灣的自動化物流、精密製造，以及港口轉運功能都與PNT緊密相連。一旦斷訊，不僅是社會生活不便，更是整體經濟產值的垂直滑落。他強調，這份研究給台灣的啟示是，衛星訊號的「脆弱性」本身就是一種風險。

面對如此嚴峻的挑戰，廖宏祥強烈呼籲，我們不能把雞蛋放在GPS一個籃子裡，政府在推動「全社會韌性」時必須將「PNT韌性」納入核心戰略。台灣應參考南韓與中國的做法，積極建構「eLoran（增強型長程導航）」地面系統。eLoran訊號比GPS強數百萬倍，而且以其低頻、長波的特性，幾乎不可能被干擾，且能覆蓋廣大區域提供高精度的授時與定位服務，是目前國際公認最有效的衛星備援方案。

他指出，賴政府強調守護台灣民主與繁榮的同時，絕對不可忽略強化PNT韌性。唯有建立起不完全依賴GPS衛星訊號的強韌系統，才能在未來的數位戰爭與地緣衝突中，確保台灣的心跳「奈秒級的授時脈動」永不停歇。

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