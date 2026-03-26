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    獨家》國人赴中失聯、遭關押313人！官員：2月再增17人

    2026/03/26 08:53 記者陳鈺馥／台北報導
    知情官員指出，國人前往中國後，每月失聯、被關押人數持續增加，今年2月又增加17人。（圖擷取自陸委會臉書，資料照）

    知情官員指出，國人前往中國後，每月失聯、被關押人數持續增加，今年2月又增加17人。（圖擷取自陸委會臉書，資料照）

    陸委會最新統計，台灣民眾赴中失聯、遭留置盤查或疑遭中共限制人身自由，累計高達313人。知情官員透露，每個月在中國失聯、被關押人數持續增加，今年2月又增加17人，有一半是行蹤不明。

    中共近年持續增修國安法令，2024年6月發布「懲獨22條意見」，加以中共司法程序的不透明，以及膨脹國安定義及擴張司法管轄範圍，嚴重威脅國人赴中港澳人身安全，頻傳國人赴中失聯、遭留置盤查、被限制人身自由。

    依據陸委會接獲陳情案件，自2025年1月至今年2月28日止，國人赴中失聯、遭留置盤查或疑遭中方限制人身自由，合計313人。

    其中，赴中失聯114人、遭留置盤查25人及遭限制人身自由174人，並存在未曝光的黑數，顯示國人赴中人身安全風險提高。

    據統計，2024年有55人，2025年增加4倍達到221人，今年1月至2月有37人，未向政府通報的黑數，估計3倍之多。

    關於近期也有台灣人被抓？官員受訪指出，民眾頻繁前往中國，每個月在中國人身自由被限制、失聯人數一直持續增加，今年2月又增加17人，一半是行蹤不明，也有被關押的，通常家屬不希望曝光。

    官員提及，今年中國「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）工作報告，刻意將八旗文化總編富察列入懲獨工作成果，隨意扣上分裂國家、破壞國家統一罪名，當初也是被任意逮捕、拘禁及秘密審判。

    官員批評，中共現在推行「宗教中國化」，宗教到中國都會變質，國人要去對岸傳教都有風險，譬如多名被抓的台灣一貫道道親，到現在都沒有被釋放回來。

    他強調，中國雖然有宗教信仰，但共產黨是無神論，他們顧忌宗教組織的力量，所允許的宗教是不能危害中共統治，也會利用宗教交流對台統戰。中國不是文明法治社會，國人赴中須審慎評估各種風險。

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