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    首頁 > 政治

    又被官方認證行人地獄 盧秀燕反擊:台中最誠實申報

    2026/03/25 22:44 記者蘇孟娟／台中報導
    吳佩芸質疑，台中行人交通事故死亡增加全國最多。（圖：吳佩芸提供）

    吳佩芸質疑，台中行人交通事故死亡增加全國最多。（圖：吳佩芸提供）

    台中市議員吳佩芸今日在議會質詢時指出，交通部「道安總動員」網站最新公布數據，去年全國行人交通事故死亡人數持續下降，惟台中市「逆勢上升」，是行人死亡增加數最多的縣市；台中市長盧秀燕指出，交通部數字並不客觀，有縣市「不報、延報甚至錯報」，台中最誠實申報。

    盧秀燕今在市議會進行施政報告，強調打造幸福宜居台中；但吳佩芸指出，各縣市均努力擺脫「行人地獄」標籤，全國每30日行人交通事故死亡人數已逐年下降，台中市卻與全國趨勢反其道而行，不僅未改善，反而逐年惡化，2023年死亡人數47人、2024年增至55人，2025年更攀升至57人，「幸福台中」連基本的行走安全都無法保障，「這樣的幸福，是誰的幸福」。

    盧秀燕指出，有多次向交通部抗議數據並不公平客觀，台中市誠實申報，但有許多城市誤報、不報、錯報或延報，如何公平評比；但遭吳佩芸打臉，就算外縣市誤報、不報，台中跟自己比行人交通事故死亡數還是逐年上升。

    吳佩芸說，當全國趨勢向下、台中卻逆勢上升，市府應探究問題出在何處，是工程改善不足、執法強度不夠，還是整體交通政策方向錯誤，她要求市府應進行全面性、結構性的檢討，而非零碎補救。

    被指行人交通事故死亡數不降反增，盧秀燕批外縣市不報。（記者蘇孟娟攝）

    被指行人交通事故死亡數不降反增，盧秀燕批外縣市不報。（記者蘇孟娟攝）

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