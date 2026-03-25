中東戰火燒到台灣？何欣純參觀工具機展 憂原料供應拉警報

何欣參觀台灣工具機展，了解業界動態及需求。（記者蔡淑媛攝）

台灣工具機展今天（25日）起一連4天在台中國際會展中心登場，立委何欣純參觀時說，台中作為工具機、製造技術、自動化設備與關鍵零組件的重要產業基地，有堅實的製造底蘊，在會展中心啟用後重返台中是「回家參展」；對於中東戰事及原物料上漲問題，她主張政府應盡速成立因應小組主動與各產業公會協調，掌握下游廠商原料需求，並規範上游供應商不得藉機惡意哄抬價格。

何欣純說，日前政府對美談判美國對等關稅為15％關稅不疊加，也顯示產業對台灣有信心。

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TMTS 2026台灣國際工具機展有逾400家展商參，超過1800個攤位，預估展期4天吸引逾7萬名專業人士到場。台灣工具機暨零組件工業公會副理事長林松說，這次能回到台中機械業、工具機的大本營參展，在台中產業聚落裡大顯身手，把國際的買主直接到會展中心，看到台灣工具機產業實力，現在智慧化、自動化機械、AI賦能，都已準備好了，可為國家貢獻心力；對於原物料問題上漲，包括甲苯、鋁等原料，都有待克服。

何欣純說，日前她在立院總質詢中，肯定政府先處理油價緩漲，主動吸收75％漲幅協助中油，穩定物價，也第一時間凍漲電價，讓中小企業及基層安心。

何欣純也說，中東戰事未歇，恐衝擊台灣仰賴進口的原物料供應，導致價格上漲、調貨困難，主張政府應盡速成立因應小組主動與各產業公會協調，掌握下游廠商原料需求，並規範上游供應商不得藉機惡意哄抬價格；她也指出，台中機械工業同業公會與鑄造品工業同業公會已反映工業用甲醇出現存量及調度問題。

何欣純說，立院總質詢中，行政院院長卓榮泰回應，現在幾項比較緊張的原物料，政府設定的原則是「上游不漲、下游不囤」，而經濟部長龔明鑫表示，已盤點10項重要進口原物料供需情況，短期供給尚無虞，但價格確有微幅上漲，同時要求上游優先供應國內下游廠商，若有漲價也須合理，下游若採購困難，經濟部也將居中協調。

何欣參觀台灣工具機展，了解業界動態及需求。（記者蔡淑媛攝）

台灣工具機展在台中國際會展中心登場，有逾400家展商參與，超過1800個攤位。（記者蔡淑媛攝）

台灣工具機展今天起在台中國際會展中心展出4天。（記者蔡淑媛攝）

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